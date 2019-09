​Mike Pompeo, turneu în Balcani, pentru a contra influența Rusiei

Noul său turneu european începe marți la Roma, unde acest fervent creștin evanghelic, care evoca în mod regulat credința sa în discursuri și afirmă că are întotdeauna o Biblie deschisă pe biroul său de secretar de Stat, va fi primit de Papa Francisc.Pe lângă întâlniri cu președintele italian Sergio Mattarella, premierul Giuseppe Conte și ministrul de Externe Luigi Di Maio, primul secretar de stat italo-american va profita de vizită pentru a merge în regiunea Abruzzo. Deși nu vorbește italiana, bunicii săi din partea tatălui erau originari din această regiune la est de Roma, de unde au emigrat în Statele Unite.Mike Pompeo va merge apoi în 4 octombrie în Muntenegru și în Macedonia de Nord. "Vom discuta de eforturile rusești pentru a semăna discordia în aceste regiuni", a declarat un înalt oficial american, la New York, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite."Aparține statelor suverane și independente și popoarelor lor să decidă ce vor să facă și decizia lor de a adera la NATO este, cred, importantă pentru ele", a adăugat acest responsabil din Departamentul de Stat.Muntenegru s-a alăturat Alianței atlantice în 2017, la un an după o misterioasă "lovitură de stat" dejucată, și care urmărea să împiedice aderarea. Prezumtivi spioni ruși au fost condamnați în contumacie în procesul care a urmat.Secretarul de Stat se va deplasa în cele din urmă în Grecia, unde se va întâlni cu noul premier Kyriakos Mitsotakis.