Franța: Un pui de panteră neagră a fost furat dintr-o grădină zoologică

Un pui de panteră neagră a cauzat panică săptămâna trecută într-un oraș din nordul Franței după ce a fugit din grădina zoologică. Autoritățile au găsit animalul în proprietatea unui localnic din orașul Armentières, din apropierea graniței cu Belgia. Bărbatul ținea pantera ca animal de companie. După acest episod, animalul sălbatic a fost readus în captivitate, însă de această dată puiul a dispărut din nou, fiind furat, conform The Independent . ​Animalul reușise să fugă pe fereastră din casa bărbatului care-l ținea captiv și a fost zărit vineri de localnicii care l-au văzut pe acoperișurile caselor. În cele din urmă, animalul a putut fi capturat de o echipa a pompierilor și dus la grădina zoologică Maubeuge.Marți, personalul de la grădina zoologică a observat că gratiile unde era ținut animalul fuseseră rupte și că animalul a dispărut.„Animalul a fost singura țintă a hoților”, a declarat Arnaud Decagny, primarul orașului.Polițiștii verifică imaginile din sistemul de supraveghere al grădinii zoologice.O organizație locală care se ocupă de protecție a animalelor a spus că pantera în cauză este o femelă în vârstă de șase luni.Personalul de la grădina zoologică se declară îngrijorat pentru starea de sănătate a puiului, căci conform spuselor lor, animalul nu mai are putere.Cel care a luat pantera săptămâna trecută în casa sa este căutat de oamenii legii. Când va fi prins va fi pus sub acuzația de ținere în captivitate a unor animale periculoase.