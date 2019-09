Îngrijorare în Ucraina, prinsă între Donald Trump și democrați / Ce se știe despre noul scandal de la Washington și afacerile fiului lui Biden la Kiev

Un apel foarte politic

Ajutor militar înghețat

Apelurile la destituirea lui Trump

Contraofensiva

Biden în Ucraina

În condițiile în care Kievul a ales să joace cartea prudenței înaintea primei întâlniri între președintele Volodimir Zelenski și Donald Trump, la New York, experții sunt îngrijorați de o potențială răcire a relațiilor cu Washingtonul, în apropierea unui summit crucial cu Vladimir Putin."Desigur, există riscuri", recunoaște politologul Volodimir Fesenko. "Acest scandal eclipsează total agenda bilaterală", arată și Aliona Getmanciuk, directoarea Centre New Europe din Kiev.Tot mai mulți democrați cer lansarea unei proceduri de destituire împotriva lui Donald Trump, pe care îl acuză că și-a folosit funcția pentru a-l ataca pe potențialul său rival la prezidențialele din 2020, Joe Biden.Volodimir Fesenko a salutat o "reacție bună" a Kievului - "fără ingerințe și un minim de comentarii" - pentru a salva susținerea republicanilor și democraților.Aliona Getmanciuk este însă mai rezervată: "Ucraina nu va vedea probabil nimic bun de la actuala administrație înainte de sfârșitul primului mandat al lui Trump. Și nu este sigură că va avea un start bun dacă Biden câștigă alegerile".Washingtonul este un partener vital pentru Kiev după criza cu Rusia, care a anexat în 2014 peninsula Crimeea și susține separatiștii pro-ruși din estul Ucrainei, un război soldat cu peste 13.000 de morți.Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Moscovei, susținând Kievul politic și financiar, în special pe calea unei asistențe militare de peste un miliard de dolari.În acest context, Zelenski urmează să se întâlnească în curând, pentru prima oară, cu omologul său rus Vladimir Putin într-un summit în formatul Normandia, alături de Franța mși Germania, pentru a încerca să obțină avansuri în procesul de pace din Ucraina.Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat o apropiere de Moscova, iar analiștii ucraineni se tem că Occidentul va împinge Kievul să accepte concesii în cadrul acestui summit."Fără a susține neapărat Rusia, Trump ar putea adopta o poziție neutră" ceea ce ar fi "în interesul lui Putin", a subliniat Getmanciuk.În 9 septembrie, inspectorul general al serviciilor de informații a informat Congresul că a fost sesizat cu o lună în urmă de o problemă "urgentă" de către un avertizor de integritate "credibil", el însuși membru al comunității de informații.Dar administrația Donald Trump a refuzat să transmită parlamentarilor conținutul acestei semnalări.Presa americană a început să ancheteze asupra acestei alerte. Potrivit presei, acesta s-ar fi declarat îngrijorat, între altele, de conținutul unei conversații telefonice între Donald Trump și Volodimir Zelenski, din 25 iulie.Președintele american a recunoscut duminică că a evocat în această discuție numele favoritului democrat pentru prezidențialele din 2020, Joe Biden, și al fiul său Hunter. Potrivit Wall Street Journal, Trump ar fi evocat aceste nume de opt ori.Ori, cu câteva zile înaintea acestei convorbiri, Donald Trump a ordonat înghețarea unui ajutor militar pentru Ucraina de aproape 400 de milioane de dolari.Opoziția democrată îl suspectează că a folosit aceste fonduri pentru a-l determina pe Zelenski să lanseze o anchetă pentru corupție împotriva lui Hunter Biden, care a avut afaceri în Ucraina, pentru a murdări imaginea tatălui său."Nu am făcut nicio presiune asupra" Ucrainei, a replicat Donald Trump, care a argumentat că a blocat acest ajutor pentru a incita alte țări occidentale săi contribuie la bugetul militar al Ucrainei.Fondurile au fost în cele din urmă deblocate, fără explicații, în 12 septembrie.De luni de zile, democrații plasați la stânga spectrului politic cer deschiderea unei proceduri de destituire a lui Donald Trump, invocând presiuni exercitate în ancheta privind ingerințele rusești în campania prezidențială din 2016.Acest nou scandal a atras însă și voci mai moderate și peste 150 de democrați din cei 235 din Camera Reprezentanților sunt acum favorabili inițierii procedurii.În condițiile în care republicanii au în continuare controlul în Senat, procedura pare sortită eșecului, dar ar putea arunca o umbră asupra sfârșitului de mandat al lui Donald Trump.Dacă neagă că a cerut Kievului deschiderea unei anchete, Donald Trump îi acuză pe Joe Biden și pe fiul său că sunt "corupți" și că au un comportament "scandalos" în Ucraina.Președintele îl mai acuză pe Joe Biden. fără a avansa nicio probă, că a cerut demiterea unui procuror ucrainean, pentru a proteja afacerile fiului său.Avocatul personal al lui Trump, Rudy Giuliani, a lansat aceste acuzații pe internet, în momentul în care Joe Biden își lansa campania pentru alegerile primare democrate, și a recunoscut că a cerut Kievului să ancheteze afacerile Biden.Avocat și investitor, Hunter Biden a fost membru din 2014 până în 2019 în consiliul de supraveghere al producătorului ucrainean de gaze Burisma, co-fondat de un oligarh rus.Acest avocat a fost vizat de o anchetă judiciară pentru corupție care, spune avocatul lui, a fost închisă în septembrie 2016 din lipsă de probe. Hunter Biden nu a fost niciodată inculpat în mod public.Începând cu 2014, tatăl său, în calitate de vicepreședinte, s-a deplasat frecvent în Ucraina pentru a susține guvernul pro-occidental creat după revolta populară începută în Maidan.Ca și FMI și UE, Joe Biden a pledat atunci pentru o accelerare a luptei împotriva corupției și a cerut demiterea procurorului general Viktor Șokin, acuzat de sabotarea reformelor. În 2018, Joe Biden a explicat că a amenințat cu blocarea a unui miliard de dolari garanții de credite pentru a obține demiterea sa.Dar Joe Biden asigură că nu a fost informat niciodată despre afacerile financiare ale fiului său în străinătate. În opinia sa, Donald Trump "abuzează de puterea sa" deoarece "se simte amenințat".Marți, un purtător de cuvânt a declarat că Joe Biden va cere lansarea unei proceduri de destituire împotriva lui Donald Trump dacă președintele refuză să coopereze cu anchetele Congresului.