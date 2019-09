Prințul Andrew, acuzat din nou de abuzuri sexuale, în complicitate cu Jeffrey Epstein

Prințul Andrew al Marii Britanii este acuzat din nou de abuzuri sexuale, în complicitate cu miliardarul american Jeffrey Epstein, de o femeie care a acordat un interviu postului de televiziune NBC, notează Guardian, preluat de Mediafax.





Interviul a fost acordat în premieră pentru un post TV de Virginia Giuffre, care susține că a fost abuzată sexual de prinț pe când era minoră.





Pe 10 august, Jeffrey Epstein, în vârstă de 66 de ani, s-a sinucis în celula sa de la o închisoare din New York. Miliardarul american, un fost apropiat al lui Bill Clinton și Donald Trump, era arestat pentru trafic de minori, în New York și Florida, în perioada 2002 - 2005, fapte pentru care risca o pedeapsă de până la 45 de ani de închisoare. Miliardarul pledase nevinovat.





Potrivit Guardian, prințul Andrew l-ar fi cunoscut pe Epstein la sfârșitul anilor 1990, prin intermediul iubitei din epocă a miliardarului, Ghislaine Maxwell, fiica unui mogul media, Robert Maxwell. În 2001, în locuința din Londra a lui Ghislaine Maxwell, prințul Andrew a fost fotografiat îmbrățișând-o pe Virginia Giuffre, pe atunci în vârstă de 17 ani. Potrivit unor documente din instanță, depuse în 2011, aceasta l-a acuzat pe Epstein că a obligat-o să întrețină relații sexuale cu prințul, în mai multe rânduri.





Virginia Giuffre a vorbit în interviul pentru NBC News despre asocierea cu Epstein, care ar fi determinat-o să aibă relații sexuale cu oameni puternici din cercul său de cunoștințe, printre care şi prinţul Andrew. Giuffre a susținut anterior că Epstein a recrutat-o când avea 15 ani și a obligat-o să aibă relații sexuale cu el și asociați ai lui, contra unor sume de bani.





Într-o mărturie în instanță datând din 2011, Giuffre a spus că prințul Andrew "cunoaște adevărul" despre faptul că Epstein abuza sexual minore și că ar fi trebuit să fie obligat să depună mărturie. Într-un alt document depus în instanță în decembrie 2014, aceasta a susținut că a fost obligată să întrețină relații sexuale cu Andrew.





Prințul Andrew a negat vehement, în numeroase rânduri, acuzațiile.





În 2015, o instanță a stabilit că declarațiile lui Giuffre despre prinț sunt "lipsite de consistență și impertinente" și a decis să fie eliminate dintr-un proces intentat pentru defăimare lui Ghislaine Maxwell, care fusese acuzată că a fost complicea miliardarului american.





Despre complicitatea lui Maxwell a vorbit Giuffre şi în interviul acordat NBC News, femeia fiind de părere că aceasta a avut un rol cheie în reţeaua de trafic sexual. "Neagă faptul că s-a întâmplat. Și o va nega mereu. Dar el știe adevărul. Și eu îl știu", a spus Giuffre despre prinț.





Într-o rară declarație dată publicității în luna august, prințul Andrew al Marii Britanii a spus că nu a fost martor la nicio infracţiune sexuală în momentele petrecute împreună cu Jeffrey Epstein şi nici nu a avut vreo suspiciune în ceea ce îl priveşte pe miliardarul american. Andrew, fiul mijlociu al reginei Elizabeth a II-a, a transmis presei un comunicat în care spune că dorește "să clarifice faptele" din jurul relației sale cu Epstein.





"În niciun moment în timpul limitat petrecut cu el nu am văzut, nu am fost martor, nu am suspectat un comportament de tipul celuia care a condus la arestarea și condamnarea sa", a declarat prințul.





Presa britanică tocmai publicase o fotografie despre care se spune că îl arată pe prinț făcându-i cu mâna unei femei aflate într-o reședință pe care Epstein o deținea în cartierul Manhattan din New York. Fotografia ar fi fost făcută în 2010 - la doi ani după ce Epstein a pledat vinovat la acuzațiile de solicitare a serviciilor unor prostituate și după ce a fost înregistrat ca infractor sexual, în urma unui proces în statul american Florida.





În vârstă de 59 de ani, prințul a declarat în acelaşi comunicat că a fost "o greșeală și o eroare" faptul că s-a întâlnit cu Epstein în 2010, după ce acesta a pledat vinovat la acuzația că a plătit o minoră pentru relații sexuale.





El a mai spus că l-a cunoscut pe Epstein în 1999, l-a văzut o dată sau de două ori pe an și a locuit în mai multe dintre proprietățile acestuia. "Sinuciderea lui are drept consecință multe întrebări fără răspuns și recunosc și simt compasiune pentru oricine a fost afectat și dorește o finalizare", a mai spus ducele de York.





"Având în vedere ceea ce știm acum, ceea ce am crezut eu despre el nu a fost evident adevărat", a adăugat prințul.





Comunicatul a fost trasmis la câteva zile după un altul al reprezentanților palatului Buckingham, în care se respingea orice sugestie că prințul ar fi participat la infracțiunile sexuale de care a fost acuzat Epstein.