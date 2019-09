Cea mai mare expediție arctică internațională, pe nava germană Polarstern, a luat startul și va dura un an, analizând efectele încălzirii globale și ale turismului de croazieră agresiv

La 20 septembrie 2019, vasul de cercetare german „Polarstern” (Steaua Polară), pornește spre Polul Nord, din orașul norvegian Tromsø. Este vorba de cea mai mare expediție arctică care a avut loc vreodată, dupa cum apreciază presa germană. Oamenii de știință doresc să exploreze efectele schimbărilor climatice în Oceanul Arctic. Șase sute de persoane din 17 țări participă la aceasta mega-expediție, numită „MOSAiC”, față de care oamenii de știință au mari așteptari.

Numele expediției conține inițialele Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate (MOSAiC), iar pe site-ul meereisportal.de poate fi urmărit, pas cu pas, traseul navei și pot fi aflate date despre expediție. Tot acolo se poate urmări video-ul MOSAiC Countdown.