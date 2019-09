Pompeo vrea soluţionarea paşnică a crizei generate de atacurile antisaudite,dar critică Iranul

Statele Unite doresc soluţionarea pe cale "paşnică" a crizei generate de atacurile care au vizat rafinării din Arabia Saudită, atribuite Iranului de Washington, a declarat joi seară secretarul de Stat Mike Pompeo, atribuind însă responsabilitatea Iranului, citează Mediafax.



După vizite în Arabia Saudită şi în Emiratele Arabe Unite, Mike Pompeo a declarat că "în regiune există un consens enorm" asupra faptului că Iranul a comis atacurile care au vizat rafinării saudite.

Însă secretarul de Stat a subliniat că Washingtonul nu vrea o confruntare militară.

"Am vrea o soluţionare paşnică. Cred că am demonstrat acest lucru. Sper că Republica Islamică vede lucrurile în acelaşi fel", a afirmat Mike Pompeo, citat de cotidianul Times of Israel.

Mike Pompeo a transmis că "Statele Unite sunt alături de Arabia Saudită", avertizând că "nu va fi tolerat comportamentul ameninţător al Iranului".

Atacurile cu drone care au vizat rafinării din Arabia Saudită au afectat aproximativ jumătate din producţia de petrol saudită. Insurgenţii huthi din Yemen, susţinuţi de Iran, au revendicat atacurile cu drone care au provocat incendii la centrele saudite de rafinare a petrolului din Abqaiq şi Khurais. Administraţia Donald Trump a atribuit atacurile Iranului.