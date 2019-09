Președintele Donald Trump a anunțat miercuri numirea negociatorului SUA pentru eliberarea ostaticilor Robert O'Brian în funcția de consilier pentru siguranță națională, după demiterea lui John Bolton, relatează Reuters.

”Sunt bucuros să anunță că îl voi numi pe Robert C. O'Brian, care a ob'inut numeroase succese ca trimis special prezidențial pentru eliberarea ostaticilor în Departamentul de Stat, drept noul nostru consilier pentru Securitate Națională. Am lucrat îndelung și din greu cu Robert. Va face o treabă foarte bună”, a scris Trump pe Twitter.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!