Informațiile pe care un spion canadian a încercat să le vândă criminalității organizate conțineau date „devastatoare” pentru securitatea Canadei și a aliaților săi (raport)

Cameron Ortis, directorul general al Centrului de coordonare a informațiilor al Jandarmeriei Regale din Canada (GRC, poliția federală), a fost arestat joia trecută și acuzat în virtutea legii privind protecția informații legate de securitatea națională, în special împotriva spionajului extern.Acesta este suspectat că a furat documente sensibile a căror divulgare ar putea provoca daune "devastatoare" Canadei și aliaților săi, potrivit unui raport al serviciilor secrete canadiene consultat de televiziunea publică CBC News.Membră a NATO, Canada face parte din puternica alianță de informații "Five Eyes", alături de Australia, Noua Zeelandă, Marea Britanie și Statele Unite. Prin această apartenență, dispune de acces liber la cele mai sensibile informații din lume."Comunicăm direct cu aliații noștri cu privire la aceste probleme de securitate, nu doar cu aliații noștri din Five Eyes", a declarat Justin Trudeau."Lucrăm cu ei pentru a-i reasigura, dar pot să vă asigură că toți înțeleg că tratăm această situație cu multă seriozitate", a adăugat liderul liberal care vizează un al doilea mandat la alegerile legislative din 21 octombrie.Fost consilier pe probleme de securitate națională al lui Bob Paulson, ex-director GRC, Cameron Ortis figurează de ani de zile în vârful informațiilor canadiene. Acesta a lucrat în special la un dosar de spălare a milioane de dolari în Canada, orchestrată de responsabili ruși și care a fost denunțată de Serghei Magnitski, un jurist rus care a murit în închisoare în 2009.În vârstă de 47 de ani și angajat al guvernului canadian din 2007, Ortis era încărcat de datorii: circa 90.000 dolari (61.700 euro), potrivit documentului consultat de CBC.El a fost demascat după ce a încercat să vândă informații sensibile crimei organizate, potrivit televiziunii publice și cotidianului Globe and Mail.FBI (poliția federală americană) a descoperit o astfel de propunere într-un mail regăsit pe computerul lui Vincent Ramos, șeful companiei canadiene arestat în 2018 și condamnat la 9 ani de închisoare în Statele Unite, potrivit surselor citate.Societatea lui Ramos, Phantom Secure Communications, cu sediul în Vancouver, vindea telefoane ultra-securizate, cu un sistem de mailuri criptate, "celor mai mari traficanți de droguri și altor lideri ai criminalității organizate", în toată lumea, potrivit FBI.Cameron Ortis este suspectat că a transmis sau a încercat să transmită documente sensibile unor state terțe, grupări criminale sau organizații teroriste.Scurgerea acestor informații ar reprezenta un risc "RIDICAT" pentru securitatea Canadei și a aliaților săi, au scris serviciile secrete canadiene în raportul consultat de CBC."Analiza conținutului rapoartelor" pe care Ortis este acuzat că a dorit să le transmită unui terț "ar fi putut permite, în mod rezonabil, unei agenții străine de informații să tragă concluzii importante asupra țintelor, tehnicilor, metodelor și capacităților informațiilor canadiene și aliate", arată raportul.Este vorba despre "informațiile printre cele mai protejate ale securității naționale, ale oricărui guvern, și care afectează centrul suveranității și securității Canadei", continuă raportul.CBC afirmă că nu a putut consulta decât fragmente din acest document pregătit de Centrul de Securitate pentru Telecomunicații din Canada (CST) și Serviciul canadian de informații de securitate (SCRS).Contactat de AFP, un purtător de cuvânt al CST - NSA canadian - a refuzat orice comentariu.