Talibanii au ridicat interdicția referitoare la operațiunile efectuate de Crucea Roșie, în Afganistan

Talibanii au revocat duminică o interdicție impusă în aprilie Comitetului Internațional al Crucii Roșii (ICRC), în Afganistan. Potrivit unei declarații a grupării islamiste, ICRC a fost de acord să urmeze "un acord mai vechi, pe lângă alte noi promisiuni referitoare la ajutorul umanitar", iar voluntarii au primit permisiunea de a-și relua activitățile.



Talibanii au promis să restaureze "garanțiile de securitate" pentru cei din ICRC și echipament, pentru a facilita activitățile grupurilor de sprijin. Grupurile de ajutor au fost frecvent ținta atacurilor grupării islamiste, în timpul operațiunilor de salvare.



"Salutăm recunoașterea principiilor noastre de ajutor umanitar și reînoirea garanțiilor de securitate", a scris Schaerer Juan-Pedro, liderul ICRC din Kabul, pe Twitter.



În aprilie, talibanii au interzis celor din ICRC și din cadrul Organizației Mondiale pentru Sănătate (OMS) să inițieze operațiuni în regiunea afgană, aflată sub controlul lor. Talibanii i-au acuzat pe aceștia de activități suspecte în timpul campaniilor de vaccinare și de neacordarea de ajutor medical prizonierilor talibani. Grupurile de ajutor au declarat că depun eforturi de a menține neutralitatea în timpul operațiunilor.



As a neutral and independent humanitarian organization, we engage in bilateral and confidential dialogue with all the parties to the conflict in to order to address humanitarian needs within the scope and in line with our mandate; #Afghanistan @ICRC_af, https://t.co/PKK0Omxq1C