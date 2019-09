Jean-Claude Juncker: Britanicii au fost întotdeauna europeni cu jumătate de normă

„Britanicilor li s-a spus timp de peste 40 de ani că sunt parte a Uniunii, însă ei nu au vrut să respecte toate politicile comune care au fost decise”, a spus el, potrivit Mediafax. „Încă de la început, britanicii au fost europeni cu jumătate de normă, noi avem nevoie de europeni cu normă întreagă”, a adăugat acesta.Juncker a spus că încă este de părere că Marea Britanie dorește să părăsească Uniunea Europeană în ciuda haosului politic cu care se confruntă țara în acest moment și a apreciat că Brexitul este o situație din care atât Marea Britanie cât și Blocul comunitar vor avea de pierdut.Întrebat dacă este de părere că „este un loc special în iad pentru cei care au promovat Brexit”, așa cum a declarat Donald Tusk la începutul acestui an, Juncker a declarat că nu crede în existența iadului. „Nu aș spune că cineva merită să ajungă în iad doar pentru că a făcut tot ce a putut, mai ales pe Theresa May”, a spus el. Juncker a mai adăugat că autoritățile de la Bruxelles nu au negociat „un acord” cu Theresa May, ci „un tratat”.Actualul lider al Comisiei Europene a mai spus că organizarea referendumului privind Brexit a fost „o greșeală” și a adăugat că dacă Parlamentul britanic ar fi acceptat Acordul Brexit, „lucrurile ar fi fost mai simple acum”.Actualul premier al Marii Britanii, Boris Johnson, a adoptat o abordare dură faţă de Uniunea Europeană, respingând Acordul Brexit elaborat de fostul Cabinet Theresa May cu Bruxellesul şi afirmând că Marea Britanie se va retrage din Blocul comunitar pe 31 octombrie 2019 cu sau fără un nou tratat.