Trump amână noile creșteri de tarife impuse Chinei, înainte de reluarea negocierilor

Trump a anunțat pe Twitter că mărirea de 5% a tarifelor, programată pentru 1 octombrie, va fi amânată pentru două săptămâni. El susține că amânarea a fost solicitată de către China, iar Beijinul va anula, la rândul său, o serie de tarife împotriva Statelor Unite. Aceste acțiuni sunt realizate în contextul în care ambele tabere se pregătesc să reia negocierile, încercând să găsească o soluție pentru lunga dispută comercială în care sunt implicate.



Luna trecută, SUA a transmis că va crește din nou rata tarifelor pentru toate produsele chinezești, printre care și mărirea unei taxe de 25% pe bunuri de import în valoare de 250 de miliarde de dolari, la 30%.



Miercuri, președintele a anunțat că vicepremierul chinezi Liu He a cerut o amânare în cazul acestor noi creșteri, deoarece data coincide cu aniversarea națională a Republicii Populare Chineze.



Cele două mari economii se află în această dispută comercială de un an, însă se pare că sunt pregătite să se întoarcă la masa de negocieri, în săptămânile care urmează.

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th.