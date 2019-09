NY Times: Cine l-ar putea înlocui pe John Bolton?

Pe lista mai lungă a posibilităţilor, iniţiată de cei care speră să-şi promoveze aliaţii sau să-şi lovească duşmanii, se aflau Fred Fleitz, fostul şef de cabinet al dlui Bolton, Keith Kellogg, un general locotenent în retragere şi fost consilier interimar pentru probleme de securitate naţională, Jack Keane, un oficial din armată în retragere care acum este consilier în domeniu al vicepreşedintelui, Robert Blair, consilier al lui Mike Mulvaney, şeful interimar al Administraţiei Trump, şi Robert C. O'Brien, emisarul-ostatic al administraţiei, care a spus că dl Trump este cel mai mare negociator în materie de ostatici din istoria americană.





Dl Kupperman, fost oficial al Administraţiei Reagan şi funcţionar din domeniul apărării, este un vechi asociat al lui Bolton. Cunoscut de mulţi oficiali din domeniu sub porecla sa, "Kupperware", din cauza cordialităţii sale, dl Kupperman, în vârstă de 69 de ani, a fost numit în ianuarie consilier adjunct pentru probleme de securitate naţională al dlui Bolton.





Marţi, la puţin timp după ce dl Bolton a părăsit Casa Albă, Hogan Gidley, adjunctul purtătorului de cuvânt al Casei Albe, le-a spus reporterilor că dl Kupperman va fi succesorul interimar al dlui Bolton. Oficialii interimari au obiceiul să umble prin administraţie pentru un timp nedeterminat, dar, date fiind antecedentele dlui Kupperman ca om aflat printre apropiaţii dlui Bolton, s-ar putea ca mandatul său actual să fie scurt.





Dl Biegun, emisarul special al Statelor Unite pentru Coreea de Nord, s-a plasat la mijloc ori de câte ori au existat ciocniri între dl Bolton, care nu ezita niciodată să se arate dur şi intransigent în privinţa Coreii de Nord, şi preşedinte, care încerca să îl vrăjească pe Kim Jong-un, liderul nord-coreean, pentru a-l convinge să o apuce pe calea denuclearizării.





Dl Biegun este considerat mai degrabă un tehnocrat capabil decât un om cu idei, spre deosebire de dl Bolton, a cărui ideologie clară îi marca politica. Recent, dl Biegun s-a arătat mai degrabă apropiat de secretarul de stat Mike Pompeo şi de dl Trump decât de opiniile dure şi antinord-coreene ale dlui Bolton.





"Problema este aceea de a găsi o cale diplomatică de soluţionare", a spus dl Biegun. "Preşedintele a spus clar că rachetele cu rază scurtă nu îl fac fericit, dar asta nu trebuie să ne afecteze eforturile de a recurge la o cale diplomatică de soluţionare a problemelor la care ne referim".







Brian H. Hook, reprezentatul special al SUA în Iran, se numără printre puţinii oficiali rămaşi de pe vremea lui Rex W. Tillerson.





Se spune că şi dl Hook, acum în vârstă de 51 de ani, l-ar putea înlocui pe dl Bolton. El este reprezentantul special al administraţiei în Iran şi consilier principal al dlui Pompeo.





Dl Hook, un avocat ajuns la Departamentul de Stat pe vremea lui Rex W. Tillerson, este unul dintre supravieţuitorii acelor vremuri. Un oficial al administraţiei la curent cu relaţiile dintre dl Hook şi dl Trump a spus că cei doi "discută despre Iran" şi că "preşedintele e mulţumit de strategia promovată acolo".





Dl Grenell, ambasadorul american în Germania, este foarte simpatizat de preşedinte. Uneori, el a apelat la stilul diplomatic "direct" al dlui Trump. La puţin timp după numirea sa în Germania, el i-a cam iritat pe politicienii de-acolo condamnând companiile germane care fac afaceri cu Iranul.





Dl Grenell, în vârstă de 52 de ani, care este gay, e probabil cel mai entuziast apărător al poziţiei preşedintelui în privinţa drepturilor minorităţii gay, chiar dacă administraţia a retras o serie de drepturi minorităţii gay şi transexualilor. El s-a aflat totodată în fruntea celor care luptă pentru scoaterea de sub incidenţa codului penal a homosexualităţii la nivel mondial.





Generalul McMaster, demis anul trecut în urma unor furioase mesaje de pe Twitter ale dlui Trump pe tema declaraţiilor sale, potrivit cărora ar exista nişte probe "incontestabile" cu privire la amestecul Rusiei în alegeri, a primit cel puţin un telefon din partea preşedintelui pentru consultări pe probleme de securitate naţională, potrivit unor informaţii de la NBC News, confirmate de The New York Times.













Articol de Katie Rogers, New York Times (traducere Rador)





Cum administraţia începe să semene cu un joc de "scaune muzicale" - multe dintre ele rămase însă libere pentru că nu există destui amatori care să le ocupe - a apărut o listă plauzibilă cu posibili înlocuitori. (Musical chairs - Scaunele muzicale, cunoscut şi sub numele de Excursie la Ierusalim, este un joc în care, în ritmul unei melodii, jucătorii ar trebui să ocupe nişte scaune, dar numărul scaunelor este cu unul în minus faţă de cel al jucătorilor. În consecinţă, jucătorul care nu reuşeşte să ocupe un scaun este eliminat, n. red.)Totuşi, preşedintele a apreciat stilul "concret" al dlui Kupperman comparativ cu cel al dlui Bolton, deseori "mai încărcat" ideologic. Potrivit declaraţiilor unei persoane la curent cu procesul, dacă trebuia să prezinte o informare în domeniu pentru un termen mai lung, el îl prefera ca portavoce pe dl Kupperman în locul dlui Bolton.În această vară, se zvonea că dl Biegun l-ar putea înlocui pe Jon Huntsman Jr., care, în august, a demisionat din funcţia de ambasador în Rusia. În cele din urmă, postul i-a revenit lui John Sullivan, adjunctul dlui Pompeo ca secretar de stat.Probabil, el s-ar bucura şi de sprijinul lui Jared Kushner, ginere al preşedintelui şi consilier principal, care a încercat să îşi promoveze apropiaţii în funcţii importante din administraţie.E aproape sigur că dl Trump îl cunoaşte pe dl Macgregor, un colonel în retragere care a scris mai multe cărţi despre restructurarea armatei. Dar ceea ce este mult mai important pentru preşedinte, el apare frecvent într-una dintre emisiunile de pe canalul Fox preferate de el, "Tucker Carlson Tonight".Dl Grenell le-a spus totodată apropiaţilor că este avut în vedere pentru ocuparea mai multor poziţii de rang înalt - anul acesta, numele său a fost vehiculat ca fiind nominalizat pentru funcţia de ambasador al SUA la ONU, o poziţie ocupată în cele din urmă de Kelly Knight Kraft, pe atunci ambasadoare în Canada. El se aşteaptă să fie audiat pentru postul dlui Bolton, după cum afirmă o persoană la curent cu discuţiile pe această temă.Şansele lui de a i se oferi funcţia? "Sub zero", potrivit unei persoane la curent cu relaţiile dintre dl McMaster şi dl Trump. În orice administraţie, asta ar însemna că el nu are nicio şansă.O altă posibiliate, rămasă tot de pe vremea lui McMaster, arfost adjunct al consilierului pentru probleme de securitate naţională, care a părăsit Casa Albă anul trecut. Într-un interviu acordat marţi canalului Fox News, senatorul Lindsey Graham, un republican din Carolina de Sud, a spus că dl Trump a menţionat numele lui Waddell alături ce cele ale dlor Hook şi Kellogg.