Trump l-a demis pe consilierul său pe securitate națională John Bolton

Președintele Donald Trump, a anunțat pe Twitter, că l-a demis pe consilierul său pe securitate națională John Bolton, cu care a avut dezacorduri în privința mai multor subiecte, de la Iran până la Coreea de Nord, relatează Reuters și AFP.

”L-am informat pe John Bolton noaptea trecută că serviciile sale nu mai sunt necesare la Casa Albă. Am fost în dezacord puternic cu multe din sugestiile sale, așa cum au fost mulți alții din Administrație”, a scris Trump pe Twitter. Acesta a dăugat că va numi un nou consilier săptămâna viitoare.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....