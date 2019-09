Trei persoane au murit, iar o a patra este grav rănită după ce au fost trase mai multe focuri de armă într-o casă din orașul olandez Dordrecht, luni seară, scrie agenția de știri ANP, scrie Reuters.

