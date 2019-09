Mark Sanford, al treilea republican care se înscrie în cursa pentru prezidențiale, concurând împotriva lui Trump pentru nominalizare

"Sunt aici să vă spun că voi intra în cursă", a afirmat Sanford, un critic convins al lui Trump, în timpul unui interviu. El este a treia persoană care ia decizia de a concura împotriva lui Trump pentru nominalizare.



Însă șansa ca altcineva să fie nominalizat în locul lui Trump este aproape inexistentă. Niciun președinte al perioadei moderne nu a pierdut până acum cursa pentru nominalizare, iar Trump continuă să fie popular în rândul republicanilor. Convenția Națională a Partidului Republican, în cadrul căreia nominalizarea va fi decisă în mod formal, va avea loc la sfârșitul lui agusut, 2020, după o serie de alegeri primare la nivelul statelor și de adunări de partid.



În unele state, republicanii au ales să nu organizeze alegeri primare în 2020, printre care și în Carolina de Sud, pentru a-i face loc lui Trump și a economisi fonduri.



"Cred că trebuie să avem o discuție despre ce înseamnă să fii republican. Cred că partidul republican și-a pierdut direcția", a declarat Sanford duminică, pentru Fox News.



"Ne-am pierdut calea prin datorii, deficit și cheltuieli...președintele s-a autoproclamat regele datoriilor, are un nivel de familiaritate și confort cu datoria, despre care cred că ne va duce, în cele din urmă, pe calea greșită."



Sanford a fost membru al Congresului în 1995, reprezentând primul district electoral al Carolinei de Sud. Apoi a devenit guvernatorul statului timp de două mandate, din 2003 până în 2011. S-a întors în Camera Reprezentanților în 2013.

