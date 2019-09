Patronul lanţului german de supermarketuri Aldi, părăsit de soţie pentru un refugiat afgan

Ea are 47 de ani, se numeşte Katja şi este deocamdată căsătorită cu Theo Albrecht Jr., care se numără printre primii zece cei mai bogaţi oameni din Germania, cu o avere estimată la 15,7 miliarde de euro. El are 31 de ani şi a venit în Germania în 1996 fugind din Afganistan şi a pus prima oară piciorul în casa soţilor Albrecht ca tehnician pentru instalarea unui sistem de internet. Până acum a fost ţinut secret faptul că doamna Albrecht s-a despărţit de soţ în 2015, după negocierea unei sume substanţiale de întreţinere pentru a pleca şi a trăi cu Tareq.Însă naşterea primului copil al celor doi a determinat-o pe Katja să-şi reglementeze situaţia şi să ceară oficial divorţul."Ceea ce s-a întâmplat cu Katja este faptul că era plictisită de viaţă. De măsurile constante de securitate, de izolare şi de angajamentele sociale. Avea nevoie de varietate. Iar Tareq a fost foarte amabil cu ea, foarte relaxat şi îndrăzneţ. Şi-a dat seama că exista şansa unei relaţii şi s-a aruncat în braţele lui", a declarat publicaţiei Bild Zeitung o prietenă a bogătaşei germane.Tareq S. lucrează în prezent la construcţia unei case la Meerbusch (Renania - Westfalia de Nord), în care să trăiască alături de Katja şi de familie, iar cuplul este în aşteptarea divorţului pentru a putea obţine resursele necesare pentru a-şi continua proiectul. Ce doi aşteaptă ca socrii să se mute şi să locuiască în aceeaşi casă cu ei.Miliardarul Theo Albrecht Jr., în vârstă de 69 de ani care este coproprietar împreună cu cumnata sa al lanţului de magazine Aldi Nord şi Trader Joe's, a declarat că nu se opune divorţului. Este sătul de tribunale după un obositor proces de moştenire.Puternicul consorţiu Aldi Norte şi cele trei fundaţii care poartă numele de Lukas, Markus şi Jakobus, cei trei fii ai patriarhului care a ridicat compania după război, au o valoare de 25 de miliarde de dolari, generează un profit de 50 de milioane de euro pe an şi numără peste 30.000 de angajaţi doar în Germania.