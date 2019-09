Uciderea unei tinere palestiniene, în numele onoarei, declanșează proteste

Uciderea tinerei pe nume Israa Ghrayeb a declanșat o serie de proteste din partea femeilor palestiniene, care au avut loc luni.



Ghrayeb, în vârstă de 21 de ani, a murit pe 22 august. Activiștii susțin că aceasta a fost bătută crunt de membrii familiei sale, ei intenționând să comită o crimă pentru onoare. Atacul a fost provocat de o fotografie a unui bărbat care o ceruse recent în căsătorie, pe care ea o postase pe Instagram. Postarea i-a înfuriat familia atât de tare, încât fratele său a fost pus să o pedepsească fizic.



Când a încercat să scape, a căzut de la etajul 2 al casei părinților. Potrivit presei, atunci și-a fracturat coloana. Familia susține că fata a sărit pentru că era "posedată de demoni".



În spital, Ghrayeb a postat o altă fotografie cu rănile sale pe social media și mesajul: "Sunt puternică și am voința de a trăi - dacă nu aș fi avut această voință, aș fi murit ieri. Nu îmi trimiteți mesaje să îmi spuneți să fiu puternică, sunt puternică. Fie ca Dumnezeu să fie cel ce îi judecă pe cei care m-au rănit. Orice femeie poate fi victimă."

Ulterior, fratele ei, împreună cu mai mulți bărbați din familie, au bătut-o în spital, potrivit mărturiilor. Familia sa nu recunoaște nicio legătură cu moartea tinerei, susținând că fata a murit din cauza unui atac de cord. Poliția nu a oferit încă comentarii.

Creatoarea de filme documentare Imtiaz al-Maghrabi a spus reporterilor de la DW că este sigură că orice femeie poate fi victima unei astfel de crime.



"Teritoriile palestiene au modernizat legile legate de crimele pentru onoare, însă al-Maghrabi susține că, în realitate, efectul acestor legi este limitat, Societatea palestiniană este influențată de cutume, tradiții și religie. Acestea au o greutate mai mare decât legea, iar crimele legate de încălcarea onoarei sunt de multe ori pedepsite doar ușor."

Indeed, it is a tragedy! Israa experienced the most heinous forms of abuse. Honour killing will never be justifiable. May she Rest In Peace and justice be served. #WeAreIsraa pic.twitter.com/oYB8wOwpXo