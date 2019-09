La Stampa: Di Maio: "Guvernul depinde de votul lui Rousseau"

Nașterea unui guvern, în epoca anterioară M5S, era rezultatul negocierilor, întâlnirilor, compromisurilor dintre diferitele forțe parlamentare, în căutarea unei majorități care să ofere șefului de stat securitatea stabilității bazată pe un program politic comun. Astăzi, totul este decis de Rousseau, o platformă digitală administrată de o persoană fizică, fără nicio posibilitate de control de către terți și a cărei mod de funcţionare a ridicat multe semne de întrebare. Sau cel puțin așa crede Luigi Di Maio, potrivit La Stampa, citat de Rador.







Vicepremierul, aflat în dificultate după ieșirea Ligii din guvernul galben-verde, constrâns să aibă de-a face cu un personaj precum Giuseppe Conte care a câştigat şi mai multă importanţă în discuțiile deschise cu Partidul Democrat, încearcă marea cu sarea, încredinţându-şi soarta în mâinile votului online gestionat de creaţia lui Davide Casaleggio. S-a mai întâmplat şi în alte ocazii: pentru nașterea alianței cu Liga, pentru autorizarea procedurii împotriva lui Matteo Salvini pentru anchetarea procurorilor sicilieni şi pentru reconfirmarea sa în fruntea Mișcării, după rezultatele dezastruoase de al alegerile europene.







Pentru a reduce la tăcere dizidența internă, Di Maio are nevoie de ceva care să-l blindeze. Și atunci iată, că in timpul reuniunii pe care Di Maio a convocat-o la Palatul Chigi , vicepremierul a anunțat felul în care gândeşte: „Este evident că Mișcarea ţine cont de Rousseau. Dacă credeți că platforma nu are nicio valoare, asta se datorează faptului că nu cunoașteți M5S. Este decisivă».