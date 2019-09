Orientul Mijlociu: Un bărbat și-a împușcat soția în fața judecătoriei pentru că voia să divorțeze de el

Un bărbat și-a ucis soția în fața curții de judecată în capitala regiunii Kurdistan, orașul Arbil din Irak. Scenele s-au petrecut duminică și motivul crimei are legătură cu divorțul dintre cei doi, au spus autoritățile. Conform unei reprezentate care apără drepturile femeilor, victima a fost încarcerată timp de un an și jumătate din cauza faptului că avusese o aventură. Când a fost eliberată din închisoare, femeia a vrut să divorțeze, asta pentru că nu îi era permis să se separe de soț cât timp se afla în detenție, potrivit The Independent Crima s-a petrecut în parcarea Curții de Judecătorie din Arbil, după cea de-a patra înfățișare în vederea separării cuplului. Poliția a declarat că bărbatul și-a împușcat soția de șase ori. Niciuna dintre identitățile celor doi nu a fost făcută publică și investigarea incidentului rămâne în curs de desfășurare.Abdul Khaliq Talaat, șeful departamentului de poliție din Arbil, a declarat că suspectul a fost arestat la fața locului și a fost, de asemenea, acuzat de omor de primul grad.„Investigarea inițială a scos la iveală că rădăcinile problemei datează din 2018, atunci când femeia a fost arestată și condamnată la închisoare până în aprilie 2019 din cauza unui conflict social”, a spus Talaat pentru Kurdistan 24. Șeful poliției a mai adăugat: „În urma eliberării femeii din detenție, ambele părți au solicitat divorțul. Astăzi trebuia să fie cea de-a patra înfățișare de la tribunal ”.Diana Nammi, directorul executiv al Organizației Drepturilor Femeilor Iraniene și Kurde (IKWRO), o organizație de caritate britanică care ajută victimele „violenței de onoare” și ale căsătoriei forțate și abuzurilor domestice din Marea Britanie, a condamnat uciderea:„Am fost foarte furioasă când am văzut știrea”, a spus Nammi. „Condamnăm profund omorurile de onoare precum acest caz. Femeia a făcut închisoare un an și jumătate pentru că a avut o aventură. Când a fost eliberată, a vrut să divorțeze în instanță, întrucât nu i s-a permis să facă acest lucru din închisoare, iar apoi a fost împușcată.”„Însuși tatăl fetei a reacționat și a spus că s-a făcut dreptate. Sprijină acțiunile făcute de autorul crimei. Omorul de onoare este acceptat în comunitatea din Kurdistan", a spus apărătoarea drepturilor femeii, adăugând că este de părere că „guvernul de acolo are responsabilitatea de a avea grijă de femei în loc să le lase să fie omorâte. Faptul că se permite ca un bărbat să-și ucidă femeia în mijlocul zilei este o chestiune greșită. Cred că bărbatul merită să fie condamnat la închisoare pe viață”, a concluzionat Nammi.