VIDEO Uraganul Dorian: Insulele Bahamas, lovite de un uragan de categoria 5

La ora 11 dimineața (15.00 GMT), NHC a raportat condiții catastrofice în insulele Abaco din nordul Bahamasului. Furtuna a ajuns în golful Elbow LA 12.40. Autoritățile au închis unele aeroporturi de pe insule, însă cel principal a fost ținut deschis duminică.



După ce trece de Bahamas, uraganul se va apropia de coasta de est a Floridei, în zilele de luni și marți.



Președintele Trump a declarat că monitorizează activitatea uraganului. El a anulat o vizită, pe care o avea planificată în Polonia și l-a trimis pe vicepreședintele Mike Pence în locul său. Președintele a transmis duminică, printr-un tweet, că specialiștii se așteaptă ca uraganul să lovească mult mai tare decât anticipau inițial și a rugat locuitorii să fie atenți.



Urganele, măsurate de la 1 la 5 pe scara Saffir-Simpson, au tendința de a deveni mai puternice pe măsură ce se apropie de ape calde, precum cele din apropierea coastei Floridei. Uraganele de categoria 5 sunt relativ rare. În ultimii trei ani patru alte furtuni au fost încadrate în aceestă categorie (Michael, Maria, Irma, Matthew).



Prim ministrul Hubert Minnis a emis un ordin de evacuare pentru unele părți ale insulei Grand Bahama și ale insulelor Abaco. Toți turiștii au fost rugați să părăsească insulele.



În timpul unei conferințe de presă, Minnis a cerut locuitorilor să se îndrepte spre insula principală: "Vreau să vă reamintesc căminele, casele, structurile pot fi înlocuite. Viețile nu pot înlocuite."



Conform declarațiilor sale, 73.000 de oameni și 21.000 de case se află în pericol.



Traseul exact al uraganului nu este încă cunoscut, însă starea de urgență a fost declarată în patru state: Florida, Georiga, Carolina de Sud și Carolina de Nord.

In addition to Florida - South Carolina, North Carolina, Georgia, and Alabama, will most likely be hit (much) harder than anticipated. Looking like one of the largest hurricanes ever. Already category 5. BE CAREFUL! GOD BLESS EVERYONE!