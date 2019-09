Cărțile din seria Harry Potter au fost interzise în biblioteca unei școli catolice deoarece cuprind „blesteme și vrăji reale”

O școală romano-catolică din Tennessee a renunțat la toate exemplarele din seria Harry Potter de J.K. Rowling. Cărțile au fost îndepărtate de pe rafturile bibliotecii după ce pastorul colegiului, Dan Reehill, a făcut investigații și a aflat că vrăjile și blestemele descrise în poveste sunt reale și că, astfel, studenții riscă să „convoace spiritele rele” atunci când citesc romanul, notează The Independent Preotul Dan Reehill și-a motivat decizia într-un e-mail pe care l-a trimis părinților elevilor de la Școala Catolică St. Edward din Nashville. În corpul mailului, pastorul afirmă că înainte să scoată cele șapte volume Harry Potter de pe rafturi s-a consultat cu exorciști din SUA și de la Vatican.„În aceste cărți magia este prezentată ca fiind atât magie albă, cât și neagră. Asta nu este adevărat, este în fapt o înșelătorie destul de inteligentă. Blestemele și vrăjile care apar în cărți sunt reale, iar atunci când sunt citite de o ființă umană, persoana riscă să trezească spiritele rele”, a scris preotul Reehill în corpul mesajului electronic trimis părinților.Rebecca Hammel, inspectoarea Școlilor Catolice din Nashville, a declarat pentru The Tennessean că într-adevăr, preotul Reehill a trimis acele e-mailuri și că pastorul are dreptul de a avea ultimul cuvânt în această privință, întrucât Biserica Catolică nu are o poziție oficială în ceea ce privește cărțile scrise de J.K. Rowling.„Fiecare pastor are autoritatea să ia astfel de decizii pentru școala parohială”, a spus ea. "Ține de autoritatea lui dacă dorește să acționeze în acest mod."Hammel a mai precizat că școala nu va sta în calea elevilor care doresc să citească totuși romanele din seria Harry Potter cu consimtământul părinților.„În cazul în care părinții consideră că acesta sau orice alt mijloc de comunicare ar fi adecvat, sperăm că ei își vor ghida copiii înspre înțelegerea conținutului operei prin prisma credinței noastre”, a mai adăugat Hammel.