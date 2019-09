VIDEO Imagini teribile de la Hong Kong: Polițiștii au fugărit protestatari într-o stație de metrou și au bătut pasageri la întâmplare / Duminică, trenurile spre aeroport sunt suspendate

Poliția din Hong Kong a luat cu asalt o stație de metrou, bătând pasagerii în timp ce confruntările dintre forțele de ordine și protestatari urcă la un nivel critic în cel de-al 13-lea weekend de proteste antiguvernamentale, relatează The Guardian. Trenurile care merg spre aeroportul internațional din Hong Kong au fost suspendate duminică, după ce protestatarii au amenințat să perturbe legăturile cu aeroportul, a spus operatorul rețelei majore de transport care desevește statul semi-autonom, potrivit Reuters.

Lai, în vârstă de 31 de ani, se întorcea acasă de la proteste, era în metrou când garnitura a oprit în stația Prince Edward chiar înainte de ora 23.00, ora locală, sâmbătă seara. A văzut 20 de ofițeri de poliție pe platforma stației când cinci sau șase au intrat în vagon.

”Toți au început să strige ”vin, sunt nebuni”, a spus Lai, care a povestit că polițiștii au început să îi lovească pe toți din vagon.

#HongKong : full video of the incident: Police forces breached into the subway, savagely beating innocent passengers. This is just horrifying.

”Am început să fug. Am văzut cum polițiștii își foloseau bastoanele pentru a lovi aceeași persoană în cap, chiar dacă era în genunchi într-un colț”, a povestit el.

Înregistrările video arată polițiști folosind spray cu piper asupra protestatarilor din tren, fugărindu-i și arestându-i. Unui bărbat îi curge sânge de la cap, alții se îmbrățișau, după ce fuseseră atacați cu spray cu piper.

Of all the horrific scenes last night from #HongKong this is the most heartbreaking. A young couple who have been beaten by police & pepper sprayed in the eyes... just hold each other, weeping and wailing in pain and fear.