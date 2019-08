O persoană a fost găsită decedată, iar șase au fost rănite, sâmbătă, în orașul Villeurbanne, în apropiere de Lyon, în centrul Franței, după un atac cu ceea ce se presupune a fi un cuțit, a spus o sursă din cadrul poliției pentru Reuters.

Un suspect care avea asupra sa un cuțit a fost arestat, iar autoritățile sunt în căutarea unui al doilea presupus atacator despre care se crede că este în posesia unui țăruș din metal folost pentru a frige carnea.

Motivele din spatele atacului nu sunt au fost stabilite cu claritate, a adăugat sursa.

