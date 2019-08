FOTO VIDEO Mii de persoane protestează în Marea Britanie față de decizia lui Boris Johnson de a suspenda Parlamentul

Mii de persoane au ieșit în stradă în mai multe orașe din Marea Britanie pentru a protesta față de decizia premierului Boris Johnson de a suspenda Parlamentul. Un drum din Londra a fost blocat de protestatarii care scandează ”Rușine, Boris Johnson”.

Mii de protestatari au ieșit pe străzile din mai multe orașe, printre care și Manchester, Leeds, York și Belfast.

Birmingham chants no place for no deal. Boris Johnson out #StopTheCoop #Protest #Brexit #Democracy pic.twitter.com/9qt04AY2FE