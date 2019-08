Un canadian a câștigat marele premiu la loto după ce a jucat 20 de ani aceleași numere. De ce a așteptat 10 luni înainte să revendice câștigul

În loc să se ducă imediat să-și încaseze banii, a decis să aștepte aproape zece luni pentru că ”s-a simțit copleșit de mărimea câștigului”.După ce a văzut numerele extrase, el s-a dus la agenția loto și l-a pus pe vânzător să le printeze, ca să fie sigur. Apoi a mers cu foaia acasă și a verificat numerele timp de câteva ore.”Am început să mă gândesc la ce va aduce acest câștig pentru familia mea. Mi-am dat seama că multe lucruri se vor schimba așa că am vrut să mă asigur că suntem toți pregătiți pentru aceste schimbări”, a explicat Truong, un imigrant de origine vietnameză ce trăiește în Canada din 1983.Numerele câștigătoare au fost 2, 3, 4, 8, 9, 20 și 30, el spunând că acestea sunt o combinație de date importante pentru familia sa.”Primul gând a fost ”o să pot să-mi plătesc toate datoriile!”, am fost fericit că pot să fac asta”, a povestit el, adăugând că are în plan cumpărarea unei noi case pentru familie și o vacanță.