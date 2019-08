Vizita "surpriză" a ministrului de Externe iranian la summit-ul G7

Mohammad Javad Zarif a participat la discuțiile purtate în orașul Biarritz, unde liderii mondiali erau prezenți. Raporatele sugerează că delegația americană a fost surprinsă de vizită, în contextul unor tensiuni puternice dintre SUA și Iran.



Zarif a postat un mesaj pe Twitter prin care a transmis că a avut discuții constructive cu omologul său francez și cu președintele Macron.



"Drumul pe care îl avem în față este dificil. Dar merită încercat."

Relațiile dintre SUA și Iran s-au deteriorat profund de la retragerea Statelor Unite din acordul semnat în 2015, de limitare a activității nucleare iraniene. Alte cinci națiuni, printre care și Franța, rămân în conținuare fidele angajamentului, însă Iran a început să-și reia activitatea nucleară, ca răspuns la mișcările americane și la sancțiunile recente.



Macron a asumat un rol activ în încercarea de a calma spiritele și de a salva acordul, însă relațiile Iranului cu Vestul au devenit din ce în ce mai tensionate în ultimele luni din cauza unei serii de confruntări care au avut ca miză sechestrarea unor tancuri petroliere.



Informațiile legate de circumstanțele vizitei sale de duminică sunt contradictorii. Oficialii francezi au spus reporterilor că ministrul a fost invitat cu permisiunea delegației americane, însă Casa Albă a sugerat că trimișii săi au fost luați prin surprindere. De asemenea, comentariile făcute de Macron și de Trump în timpul weekendului, referitoare la un posibil acord al liderilor G7 de a lua măsuri pentru restabilirea relațiilor cu Iranul, au fost divergente. Duminică, Trump părea să ignore eforturile franceze de mediere.



Liderii G7 - Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și SUA - au participat la cel de-al 45-lea summit în acest weekend.

Iran's active diplomacy in pursuit of constructive engagement continues.



Met @EmmanuelMacron on sidelines of #G7Biarritz after extensive talks with @JY_LeDrian & Finance Min. followed by a joint briefing for UK/Germany.



Road ahead is difficult. But worth trying. pic.twitter.com/oXdACvt20T