Un animal cu o lungime de 25 de centimetri, asemănător cu Scrat, veveriţa din filmul de animaţie "Epoca de gheaţă", a fost descoperit în vestul Argentinei, a anunţat o echipă de cercetători, scrie Agerpress, citând AFP.



Numit "Pseudotherium argentinus", acest specimen a trăit în perioada Triasic, în urmă cu 230 de milioane de ani. El a fost descoperit în 2006 în Ischigualasto, în provincia San Juan, de paleontologul Ricardo Martinez, a anunţat Universitatea La Matanza, din Buenos Aires, pe contul său de Twitter @CTyS_UNLaM.



Lucrarea lui Ricardo Martinez a fost publicată recent de revista ştiinţifică Plos One. Craniul descoperit a fost analizat la Universitatea din Texas, alături de cercetătorii Rachel Wallace şi Timothy Rowe.

Paleontologists discover a 231 million years old species nearly identical to the ‘squirrel’, Scrat, of the Ice Age https://t.co/B19oTTUOtc pic.twitter.com/3QCMygnwnA