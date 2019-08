Cazul Epstein: O anchetă privind acuzaţii de pedofilie, deschisă în Franţa

Informaţia a fost făcută publică de procurorul-şef al Parisului, Rémy Heitz, într-un comunicat transmis presei vineri.Ancheta este una preliminară şi este bazată pe "elemente transmise" procuraturii şi pe "schimburi cu autorităţile americane". Ancheta are în vedere posibile infracţiuni, victimele fiind francezi, săvârşite în Franţa şi străinătate. Ancheta vizează acuzaţii de abuz sexual săvârşit asupra unor minori, unele victime având sub 15 ani.Săptămâna aceasta, organizaţia Innocence en Danger, care luptă pentru apărarea copiilor de abuzuri, a transmis că a obținut zece mărturii privind posibile infracțiuni sexuale comise asupra unor minori în Franța.Unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Epstein era Jean-Luc Brunel, un mogul francez din domeniul modei, care a fost acuzat că i-ar fi furnizat minori lui Epstein. Brunel a negat acuzaţiile.Pe 10 august, Jeffrey Epstein, în vârstă de 66 de ani, s-a sinucis în celula sa de la o închisoare din New York. Miliardarul american, un fost apropiat al lui Bill Clinton, al prinţului Andrew al Marii Britanii și al lui Donald Trump, era arestat pentru trafic de minori, în New York și Florida, în perioada 2002 - 2005, fapte pentru care risca o pedeapsă de până la 45 de ani de închisoare. Miliardarul pledase nevinovat.Cele mai recente acuzații care i se aduceau lui Epstein erau acelea că angajați ai săi și prieteni l-au pus în legătură cu minore, cele mai tinere având 14 ani, iar Epstein a întreținut relații sexuale cu acestea, deși știa că au sub 18 ani. Epstein ar fi plătit tinerele cu bani gheață, pentru "masaje", dar ulterior le-a agresat sexual sau le-a abuzat. Potrivit procurorilor care se ocupă de acest caz, unele victime au fost apoi oferite de Epstein altor persoane, pentru servicii sexuale.În urmă cu 11 ani, Epstein a fost condamnat la 18 luni de închisoare, după ce a pledat vinovat la acuzațiile de solicitare a serviciilor unor prostituate. Atunci, el a fost acuzat că, împreună cu asistenții săi personali, ademenea minore în locuința sa din Palm Beach, Florida, sub pretextul "masajelor". Ulterior, acesta le viola sau agresa sexual și le plătea cu sume cuprinse între 200 și 1.000 de dolari.Sentința i-a fost apoi redusă la 13 luni, cu un an de supraveghere judiciară. Totodată, a fost înscris în registrul național al infractorilor sexuali. În închisoare, Epstein a trăit într-o celulă privată. El putea părăsi închisoarea 12 ore pe zi, pentru a merge la birou, o situație criticată de analiștii în domeniu. Anul trecut, cotidianul Miami Herald a publicat o anchetă potrivit căreia regimul de închisoare lejer a fost obținut în urma unei întâlniri între avocatul lui Epstein și actualul șef al Departamentului Muncii din SUA, Alexander Acosta, la momentul respectiv procuror șef în Miami. Înţelegerea ar fi fost ţinută secretă faţă de victimele acestuia.După ispășirea pedepsei, Epstein a continuat să fie prezent în viaţa socială, fiind apropiat al unor nume precum Katie Couric, George Stephanopoulos, Chelsea Handler, Woody Allen.Înainte de condamnare, Epstein era apropiat al unor celebrităţi precum Donald Trump, Bill Clinton, Chris Tucker, Kevin Spacey, Larry Summers şi Mort Zuckerman. Numărându-se printre donatorii Fundației Clinton Foundation, Epstein i-a asigurat de mai multe ori fostului preşedinte american transportul în străinătate cu avionul său privat. Iar Spacey și Tucker au folosit avionul Boeing 727 al lui Epstein pentru deplasări în interes caritabil în Africa.