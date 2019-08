Directorul Overstock.com demisionează, după informațiile legate de legăturile sale cu spioana rusă Maria Butina

Amanta sa, Maria Butina, a ținut prima pagină a ziarelor și a fost condamnată la sfârșitul lui aprilie la 18 luni de închisoare de un tribunal din Washington sub acuzația că a infiltrat mediul politic american prin intermediul legăturilor sale cu puternicul lobby pro-arme NRA.Pusă sub acuzare pentru "complot" în vederea "promovării intereselor Rusiei", Butina a fost arestată în iulie 2018.Nu s-a știut nimic despre această relație până la publicarea a două articole de către o ziaristă Fox News și a unui comunicat, publicat de Overstock în 12 august, cu un titlu și conținut neobișnuite: "Comentariile PDG asupra statului din umbră".După publicarea acestei scrisori, acțiunile companiei au scăzut cu peste 30% în două zile.În acest comunicat, Byrne afirma că a colaborat activ cu forțele de ordine când și-a dat seama că ceva nu este în regulă.Curios, el a supranumit reprezentanții statului "Men in Black", sau M.I.B., precum agenții speciali însărcinați cu supravegherea extratereștrilor pe Pământ în celebrele filme cu Will Smith.Chiar expresia "statul din umbră" (Deep State în engleză) denotă o aplecare a lui Byrne spre o teorie complotistă potrivit căreia o coaliție de birocrați controlează țara.Acesta a afirmat că interacțiunile sale cu autoritățile au avut mai puțină legătură "cu justiția cât cu spionajul politic efectuat împotriva lui Hillary Clinton și Donald Trump".Într-un interviu pentru New York Times, Byrne a mărturisit că a întâlnit-o pe tânăra spioană rusă în cadrul unei reuniuni libertariene la Las Vegas și că insistența acesteia de a se întâlni cu membri ai campaniei prezidențiale din taberele lui Hillary Clinton și Donald Trump i-au atras în cele din urmă atenția."În iulie 2018, am înțeles", a afirmat el, în comunicatul din 12 august. Acesta a afirmat că a informat imediat un militar de rang înalt și ulterior departamentul Justiției, în aprilie.Acțiunile Overstock.com se apreciau cu 8,31% joi, după anunțul demisiei.