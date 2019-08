Washington Post: Trump recunoaşte că politicile Chinei ar putea însemna suferinţe economice pentru SUA

Preşedintele Donald Trump a recunoscut că politicile sale agresive la adresa Chinei ar putea însemna suferinţe economice pentru americani, dar a insistat că acestea sunt necesare pentru beneficiile pe termen lung, mai importante. El a susţinut că nu se teme de o recesiune, dar cu toate acestea are în vedere noi reduceri fiscale pentru promovarea creşterii. Întrebat dacă războiul lui comercial cu China ar putea îndrepta ţara spre recesiune, el a respins ideea ca fiind "irelevantă" şi a spus că este imperativ să "ne ocupăm de China", potrivit Washington Post, citat de Rador."Este vremea noastră, fie că este bine sau rău pentru ţara noastră pe termen scurt", a spus Trump, marţi. Parafrazând întrebarea unui reporter, Trump a spus: "Declaraţia voastră despre 'Vom cădea oare într-o recesiune pentru două luni?', OK? Fapt este că cineva trebuia să se ocupe de China". Preşedintele republican a indicat că nu a avut de ales şi a trebuit să impună tarifele care reprezintă o piedică pentru producătorii americani, pentru pieţele financiare şi, după unele socoteli, pentru consumatorii americani.Trump a spus clar că nu crede că ţara riscă să intre într-o recesiune şi că este posibil un boom dacă Rezerva Federală îşi va reduce rata de referinţă a dobânzii. "Suntem foarte departe de o recesiune", a spus Trump. "De fapt, dacă Fed îşi va face treaba, eu cred că am avea un extraordinar salt de creştere, un extraordinar salt." Dar tot el a spus că ia în calcul o reducere a impozitului pe salariu şi indexarea pe baza inflaţiei a taxelor federale pe profiturile făcute la investiţii, măsuri menite a stimula accelerarea creşterii.A minimalizat orice idee că aceste măsuri ar indica o economie în pierdere de viteză şi a spus: "Oricum, ţin tot timpul sub observaţie asta." Întrebat despre remarcile preşedintelui, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Judd Deere, a spus: "Preşedintele nu crede că ne îndreptăm spre o recesiune. Economia este puternică din cauza politicilor lui". Trump se confruntă cu un fel de punct de inflexiune pentru economia SUA care pare a da semne de vulnerabilitate, după peste 10 ani de creştere.Producţia industrială a scăzut şi încrederea consumatorilor s-a diminuat, în timp ce el şi-a intensificat războiul cu China. În particular, Trump şi consilierii lui s-au arătat preocupaţi că s-ar putea instala o încetinire mai largă, dacă nu chiar o recesiune, exact în momentul în care el vrea să fie reales pe baza performanţelor lui în domeniul economiei. Trump a agitat bursele acţiunilor, luna aceasta, când a anunţat planul de impunere a unei taxe de 10% pe importuri din China în valoare de 300 de miliarde de dolari.Reacţia pieţei a sugerat posibilitatea prefigurării unei recesiuni şi l-a determinat pe Trump să amâne o parte din tarifele care urmau să intre în vigoare din septembrie, deşi au fost deja impuse tarife de 25% pentru alte mărfuri chinezeşti, în valoare de 250 de milioane de dolari. Preşedintele susţine de mult timp că povara tarifelor va fi suportată exclusiv de China, dar acest mesaj este subminat de declaraţiile pe care le-a făcut marţi pentru presă, înainte de întâlnirea din Biroul Oval cu preşedintele României."Viaţa mea ar fi mult mai uşoară dacă nu m-aş ocupa de China", a spus Trump. "Dar îmi place să fac asta pentru că trebuie să o fac." Economia mondială a încetinit în ultimele luni şi recentele oscilaţii ale bursei s-au adăugat preocupărilor stârnite de faptul că economia SUA nu este imună. Un nou studiu a arătat luni că marea majoritate a economiştilor se aşteaptă la o recesiune în 2021. Referindu-se la această posibilitate, Trump şi-a concentrat din nou presiunile asupra Rezervei Federale, pentru a reduce rata dobânzii.În general, preşedinţii au evitat să critice public Rezerva Federală, dar Trump nu a arătat că ar fi înclinat să le urmeze exemplul. În schimb, el îl plasează pe preşedintele Fed, Jerome Powell, pe post de responsabil pentru consecinţe în cazul unei sincope a economiei. "Eu cred că de fapt ne îndreptăm spre un extraordinar salt al creşterii, dacă Fed îşi va face treaba", a spus Trump. "Este un mare dacă." Trump a recomandat o reducere minimă a ratei dobânzii de un punct procentual întreg, în lunile următoare.