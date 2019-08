​VIDEO Mesaje importante pe scena internațională, lansate de Trump cu Iohannis în cadru: Rusia, China, Afganistan

Corespondență de la Washington

Rusia. „Multă vreme a fost G8, iar acum este G7. Am vorbit mult timp despre Rusia, pentru că am fost la numeroase ședințe G7. Cred că președintele Obama, pentru că Putin era mai inteligent decât el, s-a gândit că nu era bine să fie Rusia acolo și s-a gândit să dea Rusia afară. Dar cred că e mult mai potrivit să primim Rusia în G8, pentru că multe lucruri despre care am discutat au avut legătură cu Rusia. Deci, dacă cineva ar introduce o astfel de moțiune, aș fi dispus să mă gândesc la ea foarte favorabil”.





Venezuela. „Suntem în legătură, vorbim cu diverși reprezentanți ai Venezuelei, ajutăm cât putem Venezuela, nu intervenim, dar ajutăm, are nevoie de ajutor, e un tribut incredibil pentru ceva rău care s-a petrecut acolo. Și acest ceva rău este socialismul, pentru că acum 15 ani Venezuela era printre cele mai bogate țări, iar acum este printre cele mai sărace. Are rezerve de petrol, dar s-a întâmplat ceva foarte trist, au rămas fără apă, fără hrană. Ajutăm mult. Discutăm cu diverși reprezentanți ai Venezuelei, la diferite niveluri, nu vreau să spun cu cine, dar discutăm la un nivel foarte înalt”.

Brexit. „Am vorbit cu Boris Johnson, cred că va fi un prim-ministru minunat, cred că va face o treabă foarte bună, va fi de departe superior. Urăsc să spun asta de față cu dvs. (cu Iohannis - n.r.), dar să negociezi cu Uniunea Europeană este foarte dificil, ei negociază dur. Sunt reprezentați de Jean Claude (Juncker, președintele Comisiei Europene - n.r.) , care mi-e prieten, dar este un om dur, un negociator extraordinar. Avem tot felul de mașini în țara noastră și nu trebuie decât să taxăm mașinile lor și ne vor da tot ce vor. Pentru că ne trimit milioane de Mercedesuri, milioane de BMW-uri. În negocierile cu Regatul Unit, Uniunea Europeană nu a tratat UK foarte bine, UE face o negociere foarte dură și cred că UK are cel mai bun om acum la putere, pe Boris Johnson”.

Afganistan. „Vorbim cu guvernul Afganistanului, cu talibanii, cu alții. Suntem acolo de 18 ani, e ridicol. Avem acum 30.000 de oameni, de americani acolo, NATO are ceva trupe acolo. Nu ne mai luptăm, suntem mai mult ca o forță de poliție, dar nu ar trebui să fim o forță de poliție. Și fără să folosim arme nucleare, am câștiga acel război într-o săptămână, dar nu mă gândesc să omor 10 milioane de oameni, 10 milioane de afgani, pentru că asta s-ar întâmpla și eu nu vreau asta. Dar este un război acolo și au trecut deja 18 ani și, pe cinstite, e ridicol. Dar este un loc periculos și trebuie să îl supraveghem. Vom retrage unele trupe, dar trebuie să avem o prezență. (...) E un loc dur. Uniunea Sovietică a devenit Rusia din cauza Afganistanului”.

China. „În acest moment, suntem cea mai mare economie din lume, de departe. Europa are o grămadă de probleme, Asia are probleme, China are cel mai slab an din ultimii 27 de ani. Ei vor să facă un acord cu noi, dar eu spun că nu sunt gata să fac un acord cu ei. Ceva se va întâmpla, poate mai devreme sau mai târziu, dar China vrea foarte mult să încheie un acord.

Kashmir. „Este o situație foarte explozivă. Am vorbit cu premierul Kahn, ieri am vorbit cu premierul Modi, sunt oameni minunați și își iubesc țările, dar este o situație foarte dură, Kashmir este într-o situație foarte dură. Vorbim despre ceva care are loc de decenii, sunt focuri de armă și nu de pușcă, ci armament greu”.

Iohannis a făcut o vizită de lucru, de data aceasta, la Washington, ceea ce presupune un ceremonial mult mai simplu decât la vizitele de stat, unde președinții merg cu soțiile/soții și li se pregătește o expunere media mare, de obicei printr-o conferință de presă comună, la final.Așa că întâlnirea tete-a-tete din Biroul Oval, dintre cei doi președinți, trebuia să fie una de complezență, în care jurnaliștii acreditați la Casa Albă să ia câteva cadre cu cei doi președinți murmurând câte ceva și gata. Numai că Donald Trump a transformat momentul de „ilustrație” într-o conferință de presă.A fost o jumătate de oră de amenințări, insulte și ceva bunăvoință, toate lansate pe scena mare a politicii internaționale, „Marea tablă de șah”:Văd tot felul de economiști care îmi spun să las China în pace. China a „jefuit” țara aceasta tip de 25 de ani. Țara noastră nu mai poate continua să plătească Chinei 5 miliarde de dolari pe an din cauza unor proști care au condus-o. Dacă e bine sau rău pe termen scurt e irelevant. Trebuie să rezolvăm problema cu China, pentru că ne iau 5 miliarde de dolari pe an și asta nu include furtul de proprietate intelectuală și altele și securitatea națională. Deci fac asta - fie că e bine sau rău pentru declarația voastră cum că intrăm în recesiune pentru 2 luni - realitatea este că cineva trebuie să se ocupe de China.Viața mea ar fi mult mai ușoară dacă nu mă ocupam de China, dar o fac pentru că trebuie să o fac. Și avem rezultate extraordinare. China a avut cel mai rău an din ultimii 27 de ani și unii spun că a fost cel mai rău an din ultimii 54, OK? Și, sincer, nu vreau să se întâmple asta, dar pe noi ne pune într-o poziție bună de negociere, nu? Și China vrea să facă un acord cu noi și asta e bine. Dar trebuie să fie un acord care să fie corect cu noi, nu va fi niciodată un acord nedrept față de noi. Și voi ar trebui să fiți bucuroși că mă lupt în bătălia asta. Cineva trebuia să o facă. Ne furau proprietatea noastră intelectuală, ideile noastre. Sunt experți care au evaluat furtul de proprietate intelectuală la cel puțin 300 de milioane de dolari pe an. Obama trebuia să facă asta (războiul comercial SUA-China - n.r.), Clinton trebuia, Bush trebuia, dar n-a făcut-o nimeni. Așa că o fac eu”.