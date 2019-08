Consecinţele probabile ale unui Brexit fără acord (presă)

Regatul Unit ar fi confruntat cu o penurie de produse alimentare, de benzină şi de medicamente, cu blocaje în porturi şi reapariţia unei frontiere fizice între cele două Irlande, potrivit unui dosar guvernamental obţinut de "The Sunday Times".





Medicamente







Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, este gata să-şi scoată ţara din UE pe 31 octombrie cu sau fără acord de divorţ. Penurie de produse alimentare, de benzină şi de medicamente: iată consecinţele posibile ale unei rupturi fără plasă de siguranţă, scrie cotidianul La libre Belgique, citat de Rador.PenuriiNumele lui de cod: "Operaţiunea Yellowhammer" - de la numele unei mici păsări galbene - pus la punct în secret pentru a face pregătiri pentru perturbările unui "no deal".Documentele menţionează repercusiunile "cele mai probabile" ale unui Brexit fără paraşută şi nu scenariul cel mai rău, potrivit ziarului, şi se referă la lipsa pregătirii întreprinderilor şi sectorului public. Ceea ce guvernul a respins, acuzând foşti miniştri pro-UE că ar miza pe cartea fricii.Cheltuieli telefonice şi bancareUna dintre primele consecinţe vizibile pentru consumatorii britanici şi europeni priveşte roaming-ul, adică facultatea de a folosi reţeaua unui operator de telefonie mobilă în străinătate. Serviciul, în prezent gratuit pentru consumatorii din UE, va genera, în caz de "no deal", cheltuieli pentru călătorii care vor trece peste Canalul Mânecii sau frontiera irlandeză.La fel vor sta lucrurile cu cardurile de plăţi, care vor genera cheltuieli suplimentare, în timp ce procedurile bancare vor fi "mai lente", potrivit Londrei. În UE, clienţii băncilor de investiţii cu sediul în Regatul Unit nu vor mai putea apela la serviciile lor financiare. Multe instituţii au creat filiale pe continent pentru a evita perturbările.CompaniiÎn sectorul bunurilor, multe companii rămân sub ameninţarea unui divorţ dezordonat în octombrie, apropierea Crăciunului făcând mai dificilă constituirea de stocuri, potrivit principalei organizaţii patronale britanice, CBI.În servicii, au fost încheiate acorduri paliative cu europenii, printre care un acord pe un an pentru a proteja piaţa produselor financiare derivate la Londra.Potrivit CBI, circa 3.000 de avocaţi s-au înregistrat în Irlanda, ţară membră a UE, pentru a putea continua să-şi exercite profesia în Uniune.Întârzieri la frontierăUE a subliniat că va institui imediat controale vamale, inspecţii privind securitatea alimentară şi verificarea normelor europene la frontiera cu Regatul Unit.Temându-se de timpii lungi de aşteptare la punctele de trecere cele mai frecventate în prezent, în special Dover, Londra a acţionat pentru a deschide noi căi de trecere şi a spori activitatea altor porturi din ţară.Avioane şi trenuriUE a acceptat să prelungească dreptul automat al companiilor britanice de a opera zboruri spre cei 27, dar numai până în martie 2020.Serviciul feroviar pe sub canalul Mânecii (Eurostar, navetă) va putea continua de asemenea să funcţioneze fără schimbări, timp de trei luni.Regatul Unit, care dispune în mod obişnuit de stocuri de medicamente pentru trei luni, şi-a sporit rezervele pentru a beneficia de încă şase săptămâni.Ţara va ieşi din Agenţia europeană a medicamentului, dar va continua să recunoască, temporar, testele şi certificatele europene pentru a evita o procedură dublă şi o rupere a lanţului de aprovizionare.Londra nu va mai putea apela la băncile de spermă europene: instituţiile britanice vor trebui să facă noi acorduri şi ar putea apela la importuri venite din altă parte.Avertismente pentru consumatoriConsumatorii care cumpără online vor avea cheltuieli mai mari, deoarece coletele livrate de pe continent nu vor mai putea avea TVA scăzută.Britanicii în vacanţă în Europa ar putea de asemenea fi nevoiţi să obţină un permis de conducere internaţional.Cât despre transportul animalelor domestice de către britanici în Uniune, ar avea reguli sanitare mai stricte.