​Donald Trump confirmă că i-ar plăcea să cumpere Groenlanda: În esență, este o mare tranzacție imobiliară

"Este ceva despre care am discutat", le-a supus Trump ziariștilor, duminică. "Conceptul a apărut și am spus că, strategic, este desigur interesant și că avem interese serioase, dar mai discutăm un pic" cu Danemarca, a continuat președintele american, precizând că nu este vorba de o "prioritate numărul 1" pentru guvernul său.Cotidianul economic The Wall Street Journal a scris joi că președintele american, magnat al imobiliarelor înainte de a se lansa în politică, s-a arătat "interesat în mai multe rânduri de cumpărarea" acestui teritoriu cu circa 56.000 de locuitori și că a discutat cu consilierii săi de la Casa Albă.Președintele s-a interesat despre resursele naturale și importanța geopolitică a regiunii, potrivit cotidianului.Întrebat de ziariști despre posibilitatea de a schimba Groenlanda cu un alt teritoriu american, Trump a răspuns că "multe lucruri se pot face"."În esență, este o mare tranzacție imobiliară", a apreciat el. Imensa insulă "creează multe probleme Danemarcei deoarece ei pierd circa 700 de milioane de dolari în fiecare an pentru a o întreține ... Și strategic pentru Statele Unite ar fi foarte simpatic și suntem un mare aliat al Danemarcei, protejăm Danemarca și ajutăm Danemarca și o vom ajuta", a argumentat Trump.Groenlanda a fost o colonie daneză până în 1953, când a intrat în "Comunitatea regatului" danez. În 1979, insula a obținut statutul de "teritoriu autonom", dar economia sa depinde în continuare puternic de subvențiile acordate de Copenhaga. Groenlanda nu este de vânzare, iar ideea privind cumpărarea insulei de către Statele Unite este absurdă, a reacționat tot duminică premierul danez Mette Frederiksen."Groenlanda nu este de vânzare. Groenlanda nu este daneză. Groenlanda este Groenlanda. Sper că nu vorbea serios", a declarat Frederiksen, potrivit agenției Reuters.

Și Guvernul provinciei autonome daneze a transmis că Groenlanda nu este de vânzare , potrivit Mediafax.Oficialii americani consideră că Groenlanda are o mare importanță pentru securitatea Statelor Unite. Un tratat defensiv între Copenhaga și Washington, încheiat în urmă cu mai multe decenii, conferă forțelor armate ale SUA drepturi aproape nelimitate în Groenlanda, unde se află cea mai nordică bază militară americană, Thule Air Base. Aflată la aproximativ 750 de mile (1.200 de kilometri) nord de Cercul polar arctic, baza include o stație radar ce face parte din sistemul american de avertizare timpurie pentru amenințări balistice. De asemenea, baza este folosită de Comandamentul Spațial din cadrul Forțelor aeriene SUA, cât și de Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD).