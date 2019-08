Peste un milion de amprente „vizibile“, după imensa scurgere de date la o firmă de securizare biometrică

„Efectele sunt destul de dramatice: controlul de acces al companiei este implementat pe mii de locații, iar scurgerea de date a permis oricui să schimbe setările, să adauge noi utilizatori sau să restricționeze accesul la anumite zone”, a explicat expertul in securitate cibernetica, Noam Rotem, pentru Spiegel.de.





Cercetătorii au informat cu privire la leak săptămâna trecută, compania producătoare de securitate cibernetică din Coreea, Suprema.





Ca parte a unui proiect de Web-mapping, conceput pentru a depista vulnerabilitățile din firme, experții în securitate au descoperit, potrivit raportului publicat la începutul săptămânii trecute, „că întreaga bază de date Biostar 2 este neprotejată și în mare parte necriptată”.Potrivit acestora, parolele din baza de date au fost stocate în text clar, și nu într-un format hash securizat.„Nu a fost nevoie de instrumente speciale de hacking, ci doar de un browser”, a adăugat el.VpnMentor constata ca s-au putut accesa peste un milion de amprente și date de recunoaștere facială. „Combinat cu date personale, nume de utilizator și parole, potențialul pentru activitatea infracțională și fraudă este imens”, se arată în raport.Potrivit cercetătorilor din domeniul securității, potențialii atacatori ar fi putut urmări în direct, folosind jurnalele de activitate recente, pe angajații din diverse companii din întreaga lume: cum aceștia intră în într-o clădire securizată inteligent, sau ce ușă, din ce cameră, este deschisă înt-un anumit moment.Producătorul mondial coreean Suprema este una dintre cele mai importante companii de soluții de securitate biometrice din lume. Prin intermediul aplicației web „Biostar 2” administratorii pot stabili ce angajați sau oaspeți au acces în zone sigure, pot gestiona drepturile utilizatorilor, pot monitoriza activități precum alarme în timp real sau înregistrări video.Sistemul poate fi, de asemenea, conectat la terțe sisteme de acces. În plus, software-ul biometric identifică persoanele prin recunoașterea facială și amprentele digitale. Însă în cadrul scurgerii de informații, chiar și date sensibile, cum ar fi protecția prin parolă cu acces la baza de date, erau accesibile fără autentificare.„Biostar 2” este, de asemenea, integrat în sistemul de securitate AEOS al Nedap, care este implementat în 83 de țări de câteva mii de companii multinaționale, dar și de companii mai mici, guverne sau bănci. Între clienți s-ar afla și Poliția Metropolitană Britanică.Cel puțin o companie germană este afectată de scurgerea de date. În clipa de față nu este însă clar câte companii și contacte din zona germană sunt afectate, deoarece, potrivit echipei de cercetare, există o cantitate mare de date - 23 de gigabyte și 27,8 milioane de înregistrări-, care nu a fost complet evaluată.Aceasta nu a facut însă public un punct de vedere referitor la scurgerea de date. Începând de miercuri dimineața, datele nu mai sunt accesibile, relateaza Spiegel.de.Companiile care utilizează sistemul ar trebui să își schimbe imediat rutinele de control al accesului, recomandă cercetătorul de securitate, Rotem. În plus, daunele rezultate din datele devenite publice nu pot fi încă evaluate. Datele biometrice parțial necriptate, cum ar fi amprentele, ar putea fi, teoretic, folosite în viitor de atacatori, în alte scopuri.„Incidentul arată că este foarte riscant să folosești date biometrice pentru controlul accesului”, a declarat Rotem, pentru Spiegel. „Acestea nu pot fi schimbate ca niște parole, iar dacă se scurg date dintr-un sistem, acestea pot fi manipulate, oricine are acces la sistem putând face o amprentă pe baza lor. Iar atunci când datele s-au scurs, atunci ele sunt afară”.