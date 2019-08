Jumătate de secol de la Woodstock - Big bang-ul pentru concertele rock de amploare

În acea vară din 1969, între 15 și 17 august s-a reinventat totul. Omul reuşea să păşească pe Lună, Charles Manson şoca omenirea cu asasinarea actriţei Sharon Tate, The Who schimba rockul odată cu lansarea albumului "Tommy", Bowie lansase "Space Oddity" şi Woodstock provoca big bang-ul pentru concertele rock de amploare. Pe 15 august, în urmă cu 50 de ani, începea festivalul de muzică ce urma să marcheze o epocă, scrie News.ro. Pentru 7 dolari pe zi, jumătate de milion de persoane au asistat la concertele susţinute de 34 de artişti."Trei zile de pace şi muzică", aceasta a fost promisiunea organizatorilor Michael Lang, Artie Kornfeld, John Roberts şi Joel Rosenman, patru tineri din industria muzicii care au organizat Festivalul Woodstock în zilele de 15-16-17 august 1969.Festivalul s-a desfăşurat la Bethel, statul New York, la câteva zeci de kilometri de localitatea Woodstock, din cauza unei petiţii lansate de locuitorii oraşului care au refuzat găzduirea a mii de persoane pe pământul lor. În final, fermierul Max Yasgur a acceptat să închirieze terenul său de 240 de hectare, în perioada 15-18 august pentru 50.000 de dolari (echivalentul a 350.000 de dolari în prezent).În acest spaţiu, au cântat artişti legendari precum: Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joe Cocker, The Who, Carlos Santana şi Sly and the Family Stone.În 1969, industria muzicală nu era atât de puternică ca astăzi. Astfel, Jimi Hendrix a fost cel mai bine plătit artist - cu suma de 18.000 de dolari. Mult peste Joe Cocker, care a primit pentru prestaţia sa 1.375 de dolari, şi Carlos Santana - 750 de dolari.Creedence Clearwater Revival a fost prima trupă care a acceptat să cânte la festival.Printre marii absenţi, The Rolling Stones. În epocă, muzica formaţiei britanice era caracterizată prea violentă de către organizatori. Nici John Lennon nu a fost prezent, interzis fiind pe pământ american din cauza vederilor sale pacifiste. The Doors a refuzat invitaţia: Jim Morrison, pe atunci se afla în proces după concertul dezastruos de la Miami. Dar, Bob Dylan a fost principalul absent. În primul volum din "Memoriile" sale, publicat în 2015, cântăreţul mărturisea că invazia hippioţilor l-ar fi dezgustat în aşa măsură încât a refuzat să urce pe scenă. Un regret pentru organizatorii care voiau să-i aducă un omagiu pentru activitatea sa.În prima zi de festival, cap de afiş a fost Joan Baez, iar pe scenă au urcat, între alţii, Richie Havens, Melanie Safka şi Arlo Guthrie. Country Joe McDonald, Santana, Canned Heat, Creedence Clearwater Revival, The Who şi Jefferson Airplane s-au numărat printre cei care au cântat în a doua zi, iar Joe Cocker, Blood, Sweat & Tears, Johnny Winter şi Jimi Hendrix au susţinut recitaluri în cea de-a treia.Printre cei 34 de artişti care au urcat pe scenă, recitalurile multora au rămas în memoria publicului.Este cazul intepretării melodiei The Beatles - "With a Little Help From My Friends", de Joe Cocker. Artistul, timp de opt minute, a părut complet transpus. O performanţă care rămâne în imaginarul colectiv drept reprezentativ pentru eveniment. La fel şi momentul în care Jimi Hendrix a cântat imnul american "The Star-Spangled Banner". Chitaristul a propus un aranjament angajat, folosind chitara pentru a reproduce sunetele bombardamentelor avionelor americane în Vietnam. Un subiect de altfel foarte prezent în timpul festivalului.Vremea capricioasă din acele zile de august a transformat câmpul într-o mare de noroi, devenită loc de distracţie pentru spectatori.Trei persoane au murit în timpul festivalului - două din cauza supradozei de droguri şi unul călcat de un tractor. În aceeaşi perioadă, s-au născut doi copii.În total, organizarea festivalului Woodstock ar fi costat peste 2,4 milioane de dolari.După 25 de ani, în 1994, a fost organizat un al doilea festival Woodstock, care a avut loc timp de două zile la Winston Farm, statul New York. Atunci au fost vândute 164.000 de bilete. În 1999, în acelaşi stat New York a fost organizat un alt Woodstock, la care au cântat trupe rock, hip hop, punk şi techno iar între acestea Bush, Moby, Red Hot Chili Peppers, Megadeth şi Metallica.Michael Lang a vrut să marcheze 50 de ani de la primul festival printr-un eveniment care urma să aibă loc Watkins Glen (New York) şi pentru care acceptaseră să cânte 76 de artişti. Printre ei: John Fogerty, Carlos Santana, John Sebastian şi Country Joe McDonald (de altfel prezenţi şi la prima ediţie), Jay-Z, The Killers, The Raconteurs şi Miley Cyrus.În 2017, spaţiul unde a avut loc festivalul a fost înscris în Registrul naţional al locurilor istorice.