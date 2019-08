Raportul autopsiei lui Jeffrey Epstein: multiple rupturi ale oaselor gâtului. Detaliul care adâncește misterul circumstanțelor morții

Printre oasele rupte se regăsește și osul hioid, care în cazul bărbaților se află în apropierea mărului lui Adam. O astfel de ruptură poate apărea în cazul spânzurării, mai ales dacă este vorba de un om în vârstă, potrivit experților și studiilor în domeniu. De asemenea, poate fi comună în cazul omorurilor prin strangulare, susțin experții citați de Washington Post.Finanțistul american Jeffrey Epstein a fost găsit mort, sâmbăta trecută, în închisoarea din New York unde aștepta să fie judecat pentru agresiuni sexuale asupra unor minore. Potrivit New York Times, finanțistul în vârstă de 66 de ani s-a spânzurat în celula sa.Epstein a mai încercat să se sinucidă pe 24 iulie, când a fost găsit în stare de inconștiență și cu răni la gât în celula sa.Președintele american Donald Trump a anunțat marți că dorește „o investigație completă” în cazul morții omului de afaceri Jeffrey Epstein.„Ceea ce spun este că doresc o investigație. Doresc o investigație completă, acesta este lucrul pe care îl cer. Acesta este lucrul pe care îl face procurorul nostru general. Realizează o investigație completă”, a declarat marți Donald Trump.Dr. Barbara Sampson, medicul legist șef al orașului New York, este de părere că Jeffrey Epstein, un om de afaceri cu legături cu o serie de politicieni, inclusiv Donald Trump și Bill Clinton, s-a sinucis prin spânzurare în celula sa.Procurorul general al SUA, William Barr, a cerut FBI-ului și Departamentului de Justiție o anchetă cu privire la moartea miliardarului american Jeffrey Epstein, declarându-se „îngrozit” de decesul acestuia în timp ce se afla în custodia poliţiei federale.