Brexit: Londra ar putea să nu aibă destule nave pentru a-si supraveghea apele teritoriale

Acest avertisment vine în situaţia în care pescarii francezi, care intră în apele britanice, au ameninţat să perturbe exporturile britanice care trec prin Canalul Mânecii dacă accesul în aceste ape le va fi refuzat după Brexit.





Acordul negociat de Theresa May pentru pescuit a fost respins de Parlament. Regatul Unit va iesi din Politica comună de pescuit – care le dă pescarilor europeni acces în apele britanice – si va administra în mod independent accesul la coastele sale dacă părăseste Uniunea Europeană fără acord cu Bruxellesul pe 31 octombrie, dată programată pentru divorţ, pe care prim-ministrul Boris Johnson s-a angajat s-o respecte. Potrivit termenilor acordului negociat de fostul prim-ministru, Theresa May, cu celelalte 27 de ţări ale UE, vasele europene ar avea acces în apele teritoriale britanice o perioadă de tranziţie de 21 de luni, care va fi folosită pentru a încerca să se elaboreze o nouă înţelegere pe pescuit.





Totusi, acest acord a fost respins de trei ori de Parlament, atrăgând amânarea datei pentru Brexit, iniţial programată pe 29 martie, si demisia Theresei May. Boris Johnson cere redeschiderea negocierilor în jurul acestui acord, ceea ce Bruxellesul refuză până acum. Paralel, el a întărit pregătirile pentru un divorţ fără acord, în ciuda previziunilor care anunţă consecinţe economice dezastruoase.





Guvernul lui a confirmat vineri că va discuta propunerile care urmăresc susţinerea companiilor care ar putea suferi de pe urmă unui asemenea scenariu, un plan botezat în interior “Operaţiunea Kingfisher”. Cotidianul “The Times” relata sâmbătă că funcţionarii au stabilit o listă cu societăţi care ar putea fi expuse financiar în mod deosebit în cazul unor perturbări.