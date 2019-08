Un Boeing 787 al companiei Norvegian cu 298 de pasageri la bord a fost forţat, sâmbătă, să aterizeze la scurt timp după decolare pe aeroportul Fiumicino din Roma, după ce mai multe fragmente s-au desprins din motorul avionului. Bucățile desprinse și căzute din cer au distrus mai multe mașini și acoperișuri.

De asemenea, o purtătoare de cuvânt a companiei aerienie a spus pentru EuroNews că avionul a trebuit să se întoarcă ”din cauza unor defecțiuni tehnice la unul dintre motoare”. Aceasta a adăugat că avionul a aterizat în siguranță.

Agenţia Naţională de Securitate a Zborului din Italia anchetează incidentul, potrivit mass-mediei italiene.

@AirCrash_ @AirCrashMayday Today a Norwegian 787 has an engine failure taking-off from Roma to Los Angeles. Trent 1000 pieces did fall over Fiumicino city pic.twitter.com/3OBeQUz1jO