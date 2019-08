Taifunul Lekima a lovit violent, sâmbătă, estul Chinei, provocând ploi torențiale, în urma cărora 18 persoane au murit, iar alte 14 au fost date dispărute, în timp ce peste un milion de persoane au fost evacuate, relatează AFP.

Valuri înalte de câțiva metri au lovit litoralul în momentul în care taifunul a atins pământul în noaptea de vineri spre sâmbătă în provincia Zhejiang.

18 persoane au murit, iar 14 au fost date dispărute după o alunecare de teren.

1,500-year-old town of Linhai has been overwhelmed by flood as Typhoon #Lekima makes landfall in east China pic.twitter.com/EA75yhJvwM