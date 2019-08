FOTO VIDEO Luxemburgul, lovit de o tornadă masivă / Șapte persoane au fost rănite

Şapte persoane au fost rănite vineri, dintre care una grav, în urma trecerii unei tornade prin sud-vestul Luxemburgului, care a provocat şi multe pagube materiale, potrivit unui nou bilanţ al autorităţilor, relatează Agerpres, citând AFP.

Rafalele de vânt au atins viteze de până la 128 km/h, potrivit serviciului meteorologic, circa o sută de case rămânând fără acoperişuri.

Tornada a lovit Bascharage şi Pétange, localităţi din sud-vestul marelui ducat, limitrofe Belgiei şi oraşului francez Longwy, în jurul orei locale 17.30.

Tornado hits Luxembourg - Homes damaged, power lost - updated: Tornado causes damage in Petange and Bascharage, six injuries reported - RTL Today: https://t.co/PlGvzO3uZV #Tornado #StormHour pic.twitter.com/NOl87AJgM2 — #StormHour (@StormHour) August 9, 2019

Înregistrări video cu acoperişuri şi şeminee luate pe sus de puterea vântului au făcut rapid turul reţelelor de socializare.

Widespread #Tornado damage in Petange, #Luxembourg this afternoon 9th August after strong tornado passed through the area! Report MissBak IG #severeweather #extremeweather pic.twitter.com/QI424qdMLJ — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) August 9, 2019

Aproape o sută de locuinţe au suferit pagube, având acoperişurile smulse, a declarat primarul din Pétange, Pierre Mellina, pentru televiziunea luxemburgheză RTL.

În alte imagini difuzate pot fi văzuţi arbori smulşi, vehicule avariate şi drumuri blocate. Unele drumuri au fost inundate şi chiar distruse de dărâmături.

Traficul feroviar între Luxemburg şi Longwy a fost şi el perturbat, potrivit Căilor ferate luxemburgheze (CFL), care au anunţat o restabilire progresivă a legăturilor.

O celulă de criză a fost înfiinţată de guvernul luxemburghez.

În Franţa, trecerea tornadei prin nordul Meurthe-et-Moselle, unul dintre cele 26 de departamente care s-au aflat vineri sub cod portocaliu, a provocat pagube, dar nu s-a soldat cu răniţi, potrivit prefecturii.

"Circa 30 de case au fost avariate la Longwy şi Herserange, două comune limitrofe, iar acoperişul unei şcoli din Longwy a fost degradat în mod special", a indicat prefectura.

Pompierii au avut circa 60 de intervenţii, în principal în nordul departamentului, în jurul orei 18.00.

"Fenomenul este pe cale să se calmeze, evoluând spre un fenomen de ploaie clasică la începutul serii", potrivit prefecturii.

La Meuse, pompierii au intervenit de circa 100 de ori între orele 16.30 şi 21.00, "în principal pentru acoperişuri smulse, câteva inundaţii de firme sau de case", în special la Verdun şi în localităţile Ancemont şi Dieue-sur-Meuse de la sud de oraş, au declarat ei pentru AFP.