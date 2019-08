Un cetățean britanic a fost arestat pe aeroportul din Oman pentru că a înjurat

Foto: Go Fund Me

Les Bragg, un călător britanic, avea escală luna trecută în Muscat, capitala statului Oman atunci când a aflat că zborul său de legătură are întârziere. Din cauza faptului că urma să ajungă mai târziu la Londra, cetățeanul din Marea Britanie a înjurat, iar în scurt timp a fost reținut de autoritățile de acolo, scrie The Independent. De atunci, cetățeanul britanic în vârstă de 41 de ani este reținut de autoritățile din Oman care cer ca Bragg să le plătească 22.000 de lire cauțiune. Bărbatul nu dispune de această sumă de bani, iar prietena sa, Laura Weston, a făcut o petiție online în care le cere internauților să îl ajute pe bărbat:„Dragul nostru prieten Les se întorcea în Marea Britanie pentru a fi alături de mama și de bunica sa care suferă de demență și care are deci nevoie de îngriji medicale, atunci când a fost arestat din senin pe aeroport”, conform postării făcută de prietena lui.„Acum el se află în închisoare în Oman și a fost obligat să semneze un document scris în arabă care îl incriminează. De atunci este în închisoare și nu îi este permis sa ia legătura cu nimeni. Condițiile din închisoare sunt groaznice și Les nu a mâncat de zile întregi. Suntem într-adevăr îngrijorați pentru el și vrem cu disperare să-l aducem în siguranță acasă”, a mai adăugat Laura Weston.Până vineri s-au strâns peste 1.500 de lire sterline.Cazul lui Les Bragg vine la o lună după ce două profesoare, tot din Marea Britanie, au fost încarcerate și ele în Oman. Femeile au fost arestate în luna mai din cauză cu au încercat să salveze niște câini care erau maltratați în orașul Muscat.