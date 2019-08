Haos pe aeroporturile din Marea Britanie din cauza zborurilor anulate ale companiei British Airways. Cel puțin 20.000 de pasageri sunt afectați

British Airways (BA) se confruntă cu probleme ce țin de IT. Din această cauză, mai mult de 20.000 de călători au avut de suferit, zborurile de pe aeroporturile Heathrow și Gatwick fiind în mare parte anulate. Companiei nu i-au funcționat sistemele de check-in online și cel de plecări ale zborurilor, scrie The Independent Cel puțin 117 zboruri care trebuiau să plece de pe aeroportul Heathrow au fost anulate astăzi. Zborurile trebuiau să ajungă în orașe precum Barcelona, Berlin, Paris, Geneva, Zurich sau Nisa.Compania aeriană a spus că problemele IT au fost rezolvate și că sistemele sale „revin la normal”.Călătorul Darren Rowe, din Cotswolds, a declarat că zborul său de la ora 10.20 dimineața către Hamburg cu plecarea de pe Heathrow a fost anulat.Rowe a spus: „Erau cozi masive peste tot și nimeni nu ne spunea nimic. Lipsa de informare a fost patetică.”Călătorii au primit mai multe vești proaste deoarece piloții Ryanair au anunțat miercuri că urmează să facă și ei o serie de greve.Situația haotică este cel mai recent eșec al companiei britanice care a trecut în ultimul timp printr-o serie de probleme costisitoare. Compania aeriană a mai suferit o defecțiune majoră a sistemului informatic în luna mai a anului 2017.Un alt episod problematic s-a întâmplat la începutul lui septembrie 2018, atunci când British Airways a anunțat că a fost vizată de un atac cibernetic, soldat cu furturi de date financiare care ar fi putut viza 380.000 de carduri de plată, pentru care a primit o sancțiune de 183 de milioane de lire sterline