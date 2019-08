FOTO Trump așteptat de protestatari, în timp ce a vizitat supraviețuitorii atacului din Ohio

Președintele Donald Trump a vizitat miercuri victime ale atacului armat din Ohio, unul dintre cele două atacuri armate care au avut loc weekendul trecut și care au șocat țara, chiar dacă criticii său și protestatarii l-au acuzat că inflamează tensiunile cu retorica sa antimigrație și rasistă, relatează Reuters. Donald Trump a afirmat miercuri că nu are susținerea politică necesară pentru a interzice vânzarea armelor utilizate în ultimele atacuri, potrivit Afp.

Trump a mers la Spitalul Miami Valley din Dayton, Ohio, unde sunt tratați răniții atacului în care nouă persoane și suspectul au fost omorâți duminică.

Protestatarii adunați în fața spitalului au adus un balon baby Trump și au scandat ”Fă ceva!”. De asemenea, pe unele dintre pancarte se puteau citi mesajele ”Ura nu este binevenită aici”, ”Oprește această teroare”.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Stephanie Grisham a scris pe Twitter că Trump s-a oprit în camerele de spital și a făcut cunoștință cu pacienții în timp ce a mulțumit angajaților spitalului pentru munca lor.

Mai târziu, în aceeași zi, Trump va vizita orașul El Paso, din Texas, unde 22 de oameni au fost omorâți de către un tânăr de 21 de ani care postase online un manifest antimigrație.

Anterior, trei persoane au fost omorâte în Gilroy, California, pe 28 iulie.

Donald Trump a spus, de asemenea, miercuri, în contextul atacurilor, că nu are destul sprijin politic pentru a interzice vânzarea armelor folosite în aceste atacuri.

Cu toate acestea, președintele a spus că sprijină adoptarea unei legi care împiedica vânzarea armelor către persoane cu probleme de sănătate mentală.

