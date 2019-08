VIDEO Panică în Times Square după ce zgomotele motoarelor unor motociclete au fost confundate cu focuri de armă

Oamenii au ieșit izbindu-se de ușile Teatrului Shubert din zonă și au fugit în diverse părți confundând zgomotele motoarelor cu focuri de armă. Panica s-a instalat la câteva zile după atacurile armate din El Paso, Dayton și Ohio, în urma cărora 31 de persoane au murit.

Poliția din New York a postat pe Twitter un mesaj că nu există niciun atacator și că doar au trecut niște motociclete.

”Primim mai multe apeluri la 911. Vă rugăm nu vă panicați. Zona Times Square este foarte sigură”, arată mesajul Poliției.

Potrivit New York Post, nouă persoane au fost rănite în contextul panicii create, iar șapte au fost duse la spital pentru răni care nu pun viața în pericol.

People fleeing and hiding from #timessquare after suspected live shooter #NewYork we caught this from our hotel bar 10th floor #police confirmed this was not a live shooter #timessquare #NYC pic.twitter.com/IKfagFbtzy