Brexit: UE se așteaptă la discuții dificile cu Boris Johnson, care este „credibil” în privința scenariului „no deal” (surse)

"Este mai bine să fim pregătiți pentru un +no deal+, deoarece Boris Johnson este credibil în privința acestei amenințări", a avertizat un diplomat de rang înalt, după ce a fost informat despre evoluția discuțiilor de săptămâna trecută dintre un consilier al lui Johnson și înalți responsabili europeni."Va încerca să joace pe teama de +no deal+ pentru a încerca să divizeze europenii. Pentru moment unitatea celor 27 rezistă, dar trebuie văzut", a subliniat el."Întrebarea este: cine va ceda primul. Deoarece Boris Johnson urmează o logică politică de conservare a puterii", a adăugat acesta.Europenii așteaptă să cunoască intențiile noului premier britanic."Jean-Claude Juncker este disponibil dacă Boris Johnson dorește să discute și să-și clarifice poziția în persoană sau telefonic", a asigurat marți Annika Breidthardt, o purtătoare de cuvânt a președintelui Comisiei Europene.Consilierul său, David Frost, s-a întâlnit săptămâna trecută la Bruxelles cu colaboratorii negociatorului UE, Michel Barnier, și cu membri ai cabinetului lui Jean-Claude Juncker."A venit să ceară abolirea +backstop-ului+ irlandez", această "plasă de siguranță" prevăzut în acordul de retragere încheiat în noiembrie 2018 între Theresa May și Bruxelles și care prevede un "teritoriu vamal unic" care să înglobeze UE și Marea Britanie, au relatat participanți la discuție."Aceasta este condiția preliminară enunțată de Boris Johnson pentru orice discuție și nu este acceptabil pentru cei 27", a subliniat unul dintre ei."Nu vedem de ce Uniunea i-ar acorda lui Johnson ce i-a refuzat lui Theresa May, față de care avea o anumită simpatie", a comentat un diplomat european.Una dintre opțiunile posibile, potrivit acestui diplomat, ar fi ca Londra să accepte ca Irlanda de Nord să devină granița cu restul Regatului Unit, dar pentru acest lucru trebuie convins DUP, aliatul nord-irlandez care asigură, cu cei zece parlamentari, o majoritate foarte fragilă, de doar un vot, în Camera Comunelor."Nu se va întâmpla nimic înainte de G7 la sfârșitul lui august la Biarritz, în Franța", crede acesta. O reuniune de pregătire ar putea fi organizată înainte între Michel Barnier și ministrul britanic pentru Brexit Stephen Barclay, dar nimic nu a fost convenit deocamdată.