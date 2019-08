SUA acuză oficial China că şi-a manipulat moneda

"În urma acestei determinări, secretarul Mnuchin va discuta cu Fondul Monetar Internaţional pentru a elimina avantajul competitiv creat de recentele decizii chineze", se mai menţionează în comunicat, potrivit Agerpres





Acest prag simbolic de 7 yuani nu a mai fost atins de 9 ani. Depășirea lui vine la patru zile după ultimele amenințări privind noi sancțiuni americane asupra produselor din China.



Pe piața offshore, yuanul era cotat cu puțin timp înainte de ora locală 15,30 (07,30 GMT) la 7,0282 pentru un dolar, în scădere cu 1,26% față de vineri, respectiv cel mai slab nivel din 2010.



Yuanul nu este total convertibil și Banca centrală fixează în fiecare zi un curs-ancoră, respectiv 6,9225 pentru un dolar luni, în scădere cu 0,33% în raport cu vineri.



Dar piețele au cotat yuanul în scădere, aducându-l la aproape 7,11 pentru un dolar la începutul zilei, înainte de o redresare care ar putea proveni de la o intervenție a băncii centrale pentru a calma bursele.



Într-un comunicat, instituția a precizat că are "experiența, încrederea și capacitatea de a menține rata de schimb a yuanului la un nivel rezonabil și echilibrat".



Președintele Donald Trump a acuzat frecvent China că manipulează cursul yuanului pentru a-și susține exporturile. După o anchetă, însă, Trezoreria americană a refuzat în mai multe rânduri să acuze China de manipulare.



7,30 yuani pentru un dolar ?



China și Statele Unite s-au angajat de peste un an într-o dispută comercială dură care a dus la impunerea reciprocă de taxe vamale pentru schimburi anuale de peste 360 de miliarde de dolari.



O devalorizare a yuanului favorizează exporturile chineze și atenuează impactul creșterii taxelor vamale americane pentru produsele Chinei.



"Guvernul Chinei ar putea fi tentat să autorizeze o depreciere suplimentară a yuanului a-și susține creșterea" în momentul în care perspectivele economice ale gigantului asiatic devine mai sumbre, arată Ken Cheung, strateg la Mizuho Bank.



Beijingul a încercat până acum să-și susțină moneda pentru a "nu compromite" negocierile comerciale cu Statele Unite, crede Julian Evans-Pritchard, de la Capital Economics.



Iar permiterea unei cotații sub 7 yuani arată că autoritățile chineze "au abandonat practic orice speranță privind un acord comercial" cu Washingtonul, arată acesta.



"Am anticipat faptul că banca centrală va sfârși prin devalorizarea yuanului ca reacție la tensiunile comerciale, dar nu ne așteptam ca acest lucru să se întâmple atât de repede", a subliniat Evans-Pritchard, care ia în calcul o rată de schimb de 7,30 yuani pentru un dolar până la finalul anului.



Beijingul încearcă din 2015 să-și stabilizeze moneda pentru a-și proteja rezervele și pentru a împiedica fugi importante de capitaluri.



Euro era cotat la începutul după-amiezii la 7,75888 yuani, respectiv cu aproape un yuan în plus față de acum patru ani.

Secretarul american al trezoreriei, Steven Mnuchin, "din ordinul preşedintelui Donald Trump, a ajuns la concluzia că China şi-a manipulat moneda", indică Departamentul Trezoreriei într-un comunicat.