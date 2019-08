Orban: Campania de semnături pentru prezidențiale începe pe 10 august, o dată simbolică

PNL va începe campania de strângeri de semnături pentru alegerile prezidențiale pe 10 august, o zi simbolică pentru România, a anunțat liderul formațiunii, Ludovic Orban, amintind de reprimarea mitingului din 10 august 2018, de către autorități, potrivit Mediafax.

„Așa am stabilit, data de 10 august ca moment de începere, este o dată simbolică, este o dată prin care vrem să arătăm că începem campania prezidențială pentru că niciodată în România să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat la 10 august, în care forțele de ordine, în loc să apere viața și siguranța cetățeanului s-au transformat în agresori împotriva integrității fizice și chiar a vieții foarte multor manifestanți pașnici, cetățeni români.Campania de strângere de semnături se va desfășura începând cu data de 10 august până în data de 26 septembrie. Este de fapt o precampanie, obiectivul pe care îl avem este să intrăm în contact direct cu toți cetățenii români în cursul acestei campanii, prin intermediul reprezentanților noștri din Parlament, din Consiliile Județene, din administrația locală, prin intermediul voluntarilor PNL, să comunicăm cu cetățenii, să le preluăm toate problemele, să le prezentăm soluțiile pe care le avem. Această campanie este în fapt o campanie de comunicare directă între cetățenii români și PNL”, a declarat Ludovic Orban, în Parlament.

El a adăugat că speră ca filiala PNL București să strângă peste două milioane de semnături.

„Peste două milioane, nu am acum toate datele cu obiectivele pe județe, dar am stabilit niște obiective minimale în ceea ce privește strângerea numărului de semnături. Știți că Partidul Național Liberal a fost partidul care a strâns cel mai mare număr de semnături și la alegerile pentru Parlamentul European și acest lucru s-a văzut prin faptul că am câștigat alegerile pentru Parlamentul European și vrem ca același lucru să se întâmple și în cadrul alegerilor prezidențiale, să arătăm clar, prin numărul de semnături pe care îl obținem, sprijinul masiv de care se bucură președintele Iohannis în cursa pentru alegerea pentru cel de-al doilea mandat”, a afirmat Orban, întrebat de semnăturile pe care le preconizează că le va strânge PNL București.

Lansarea oficială a candidatului PNL pentru alegerile prezidențiale, respectiv Klaus Iohannis, va avea loc pe 8 august.