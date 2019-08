Un preot din Cipru este anchetat de poliție, după ce a făcut o serie de comentarii homofobe

La cererea procurorului general al insulei, anchetatorii vor decide dacă preotul greco-ortodox cirpriot a încălcat legea privind discursul care instigă la ură, după ce a afirmat că homosexualitatea "poate fi transmisă când femeile însărcinate au contact sexual anal"."Este, așa cum se zice, o problemă care este transferată de obicei copilului de către părinți", a spus preotul în timpul unei "întâlniri de dialog spiritual"."Și se întâmplă...când părinții se lasă pradă unor acte erotice care nu sunt naturale."Spunând povestea unui sfânt și a unui "tânăr frumos", acesta a zis că bărbații gay pot fi recunoscuți pe loc, pentru că au un "miros specific".Guvernul a condamnat comentariile, declarând că acestea "insultă demnitatea și egalitatea cetățenilor". Asociația Accept LGBTI a cerut ca preotul, cunoscut sub numele de Neophytos, să fie sancționat disciplinar."Vrem să își retragă comentariile și vrem să fie excomunicat", a afirmat Zacharias Theophanous, un inginer de software care susține că va candida pentru funcția de primar în Nicosia, în 2021."Biserica este foarte puternică în această țară și opiniile sale au de multe ori un efect traumatizant pentru tinerii care încearcă să-și găsească propria cale."Într-o scrisoare adresată procurorului general, Costas Clerides, asociația a susținut că în urma incidentului, un număr mare de oameni au început să împărtășească testimoniale despre oficiali ai bisericii care promovează "terapia de conversie", care, în unele cazuri, a provocat comportamente și gânduri suicidale oamenilor.Clerides a primit plângeri similare și în trecut, însă aceasta este prima dată când a cerut o anchetă. Cipru a fost printre ultimele țări din UE care a dezincriminat homosexualitatea, în 1998, sub presiunea autorităților de la Bruxelles.Costas Gavrielides, consultantul președintelui în probleme de acceptare și diversitate, a declarat să afirmațiile episcopului nu doar că nu au bază științifică, ci reprezintă "argumente artificiale" care hrănesc ura față de persoanele gay și îi insultă pe părinții lor.Episcopul din Kyrenia, Chrysostomos, a dat o declarație prin care transmite că "nu e treaba clericilor să se amestece în dormitorul cuplurilor".Până acum, Neophytos și-a menținut poziția: "Am exprimat poziția Bisericii și poziția sfinților."