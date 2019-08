LA LIBRE BELGIQUE: Brexit și noile revendicări ale guvernului Johnson

“Realitățile politice s-au schimbat” față de noiembrie 2018, când a fost încheiat un acord de Brexit între fostul prim-ministru britanic, Theresa May, și UE, scrie Steve Barclay, secretarul britanic pentru Brexit al lui Boris Johnson, într-un articol publicat de ziarul “Mail on Sunday”.“De când s-a ajuns la acord, 61% dintre deputații europeni din toate țările din UE au fost reînnoiți. O schimbare atât de profundă arată necesitatea unei schimbări de abordare”, explică el.Michel Barnier, comisarul european care a condus negocierile pentru acordul de Brexit “trebuie să-i îndemne pe liderii europeni să examineze acest aspect dacă doresc și ei un acord, pentru a-i permite să negocieze în așa fel încât să găsească un teren de înțelegere cu Regatul Unit. Dacă nu, niciun acord nu vedea lumina zilei”, mai spune dl Barclay. Boris Johnson, care i-a succedat dnei May la sfârșitul lui iulie, adaugă că el dorește să părăsească UE cu un acord, dar respinge termenii tratatului încheiat la sfârșitul lui 2018 și avertizează că Londra va ieși din UE pe 31 octombrie chiar și fără acord, dacă va fi nevoie.Theresa May a demisionat după ce a amânat de două ori data ieșirii țării din UE, nereușind ca Parlamentul britanic să adopte acordul pe care ea l-a încheiat cu Bruxellesul. UE a susținut tot timpul că va refuza să renegocieze un text obținut după 17 luni de negocieri dure.(Traducere: Gabriela Sîrbu)