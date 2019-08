​​VIDEO SUA: Cel puțin trei morți în urma prăbușirii unei faleze în California

Faleza prabusita in California

Nu se știe cu exactitate cauza prăbușirii porțiunii de faleză. Adam Young, cercetător în cadrul Institutului de Oceanografie Scripps, a explicat că numeroși factori, inclusiv acțiunea valurilor și precipitațiile, contribuie la erodarea falezei.







Salvamarii și alte persoane aflate pe plajă au încercat să îndepărteze rocile pentru a scoate victimele, relatează cotidianul The Washington Post, citat de Mediafax.O femeie a decedat pe loc, iar alți doi oameni au murit la spital. O altă persoană este spitalizată, iar o alta a suferit răni ușoare și a primit îngrijiri medicale la fața locului. Toate victimele erau adulte, au precizat autoritățile americane.Echipele de salvare au căutat și alte posibile victime prinse sub roci, însă până în noaptea de vineri spre sâmbătă nu au mai fost găsite alte persoane.Mike Stein, șeful departamentului de pompieri din Encinitas, a declarat că locuințele aflate pe faleză nu sunt în pericol să se prăbușească.Șeful pompierilor din Encinitas a mai declarat că momentan nu se știe dacă sub stâncile căzute se mai află și alte victime, așa că la fața locului au fost aduși câini care să cerceteze locul.